Mam 60 lat i 20 lat stażu pracy. Jaką emeryturę wypłaci mi ZUS? Oto kwota

Mam 60 lat i 20 lat stażu pracy. Jaką emeryturę wypłaci mi ZUS?

Emerytura to kluczowy element bezpieczeństwa finansowego, zapewniający stabilne źródło dochodu w jesieni życia. Jest ona szczególnie istotna w obliczu rosnących kosztów opieki zdrowotnej i codziennych wydatków. Nabycie prawa do minimalnego świadczenia emerytalnego, które po marcowej waloryzacji w 2026 roku wynosi 1978,49 zł brutto, zależy od spełnienia dwóch podstawowych warunków. Poza osiągnięciem wieku emerytalnego - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn - niezbędne jest posiadanie odpowiedniego stażu ubezpieczeniowego: co najmniej 20 lat dla kobiet oraz 25 lat dla mężczyzn

Od czego zależy wysokość emerytury?

Kwota, którą co miesiąc wypłaca ZUS, jest wynikiem skomplikowanych obliczeń. Do najważniejszych czynników wpływających na wysokość przelewu należą:

Długość okresu składkowego (lata pracy).

Suma składek zwaloryzowanych na koncie i subkoncie w ZUS.

Średnia długość dalszego trwania życia (według tablic GUS publikowanych corocznie w marcu).

Moment przejścia na emeryturę (każdy rok pracy dłużej znacząco podwyższa kwotę).

Środki zgromadzone w II filarze (OFE/subkonto) oraz dobrowolne oszczędności (PPK, IKE, IKZE).

System przewiduje coroczną waloryzację świadczeń w marcu oraz składek w czerwcu. Należy pamiętać, że sam wiek nie gwarantuje otrzymania emerytury minimalnej. Jeśli staż pracy jest krótszy niż wymagane 20/25 lat, ZUS wypłaci jedynie kwotę wynikającą z faktycznie zgromadzonych składek - co w wielu przypadkach oznacza świadczenie znacznie niższe od minimalnego.

Mam 60 lat i 20 lat stażu pracy - ile emerytury z ZUS dostanę?

Aby otrzymać gwarantowaną emeryturę minimalną, trzeba spełnić oba poniższe wymogi:

Wiek: 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni).

Staż: 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni).

Z powyższego wynika, że 60-letnia kobieta z 20-letnim stażem pracy otrzyma emeryturę minimalną. Nawet jeśli z jej zarobków wynikałaby niższa kwota (np. 1400 zł), państwo dopłaci różnicę do poziomu minimum. Z kolei 60-letni mężczyzna z 20-letnim stażem pracy nie może jeszcze przejść na emeryturę powszechną (musi czekać do 65. roku życia). Gdyby jednak przechodził na nią w wieku 65 lat, mając jedynie 20 lat stażu, nie otrzymałby dopłaty do minimum - dostałby tylko tyle, ile uzbierał w składkach.

Konkretne kwoty w 2026 roku

Kobieta przechodząca na emeryturę w wieku 60 lat, posiadająca 20 lat stażu (nawet przy pracy za minimalne wynagrodzenie), otrzyma gwarantowane świadczenie minimalne. Od 1 marca 2026 roku wynosi ono 1978,49 zł brutto. Po odliczeniu składki zdrowotnej i zaliczki na podatek dochodowy (według przepisów obowiązujących w maju 2026 roku), emerytura netto ("na rękę") wynosi około 1800,43 zł. Warto pamiętać, że od 2026 roku do stażu pracy łatwiej wliczyć okresy pracy na umowach zlecenie czy prowadzenie działalności gospodarczej, co dla wielu osób może być szansą na osiągnięcie wymaganego progu 20 lub 25 lat stażu i uzyskanie gwarancji najniższej emerytury.

