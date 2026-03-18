Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Kto może uzyskać zasiłek pielęgnacyjny?

niepełnosprawne dziecko (do 16 roku życia),

osoba niepełnosprawna, która ukończyła:

16 lat i ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

16 lat i ma orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – jeśli niepełnosprawność powstała do ukończenia 21 lat,

75 lat.

Orzeczenie o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności jest wydawane przez organ orzeczniczy np. powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Orzeczenie równoważne do orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności może też wydać ZUS lub KRUS.

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przysługuje:

obywatelom polskim, którzy mieszkają w Polsce,

cudzoziemcom, którzy mieszkają w Polsce, jeśli:

mają obywatelstwo Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii (jeśli obywatel Wielkiej Brytanii przyjechał do Polski przed 1 stycznia 2021 r.),

mają obywatelstwo innego kraju i na przykład:

zezwolenie na pobyt czasowy w związku z pracą w zawodzie, który wymaga wysokich kwalifikacji,'dokument, który uprawnia do pobytu i wykonywania pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,

obywatelom Ukrainy, którzy z powodu konfliktu zbrojnego przebywają z dzieckiem legalnie na terenie Polski.

Kiedy nie można uzyskać zasiłku?

Jeśli:

ma się przyznany dodatek pielęgnacyjny do renty lub emerytury,

przebywa się w instytucji, która zapewnia całodobowe, nieodpłatne utrzymanie, na przykład: w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zakładzie karnym, areszcie śledczym, zakładzie poprawczym

inna osoba z rodziny pobiera na ciebie podobne świadczenie za granicą (chyba że przepisy stanowią inaczej).

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny?

215,84 zł miesięcznie (niezależnie od dochodu).

Zasiłek można otrzymać: