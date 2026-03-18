Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Kto może uzyskać zasiłek pielęgnacyjny?
- niepełnosprawne dziecko (do 16 roku życia),
- osoba niepełnosprawna, która ukończyła:
- 16 lat i ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- 16 lat i ma orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – jeśli niepełnosprawność powstała do ukończenia 21 lat,
- 75 lat.
Orzeczenie o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności jest wydawane przez organ orzeczniczy np. powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Orzeczenie równoważne do orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności może też wydać ZUS lub KRUS.
Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przysługuje:
- obywatelom polskim, którzy mieszkają w Polsce,
- cudzoziemcom, którzy mieszkają w Polsce, jeśli:
- mają obywatelstwo Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii (jeśli obywatel Wielkiej Brytanii przyjechał do Polski przed 1 stycznia 2021 r.),
- mają obywatelstwo innego kraju i na przykład:
- zezwolenie na pobyt czasowy w związku z pracą w zawodzie, który wymaga wysokich kwalifikacji,'dokument, który uprawnia do pobytu i wykonywania pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
- obywatelom Ukrainy, którzy z powodu konfliktu zbrojnego przebywają z dzieckiem legalnie na terenie Polski.
Kiedy nie można uzyskać zasiłku?
Jeśli:
- ma się przyznany dodatek pielęgnacyjny do renty lub emerytury,
- przebywa się w instytucji, która zapewnia całodobowe, nieodpłatne utrzymanie, na przykład: w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zakładzie karnym, areszcie śledczym, zakładzie poprawczym
- inna osoba z rodziny pobiera na ciebie podobne świadczenie za granicą (chyba że przepisy stanowią inaczej).
Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny?
215,84 zł miesięcznie (niezależnie od dochodu).
Zasiłek można otrzymać:
- przelewem na konto, które wskażesz we wniosku,
- przekazem pocztowym,
- w kasie urzędu – jeśli gmina udostępnia taką możliwość.
