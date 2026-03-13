Robisz takie przelewy żonie lub mężowi? Lepiej uważaj. Skarbówka może nabrać podejrzeń

Wiele par decyduje się na wspólne zarządzanie finansami, co często wiąże się z regularnymi przelewami między partnerami. W takich przypadkach, dzięki przepisom podatkowym, nie ma obowiązku płacenia podatku od przekazywanych środków, o ile transakcje te odbywają się w ramach najbliższej rodziny.

Każda transakcja musi być odpowiednio udokumentowana

Jednak kluczowe jest, aby każda taka transakcja była odpowiednio udokumentowana. W przypadku kontroli ze strony urzędu skarbowego, posiadanie dowodów na te przelewy jest niezbędne. Osoba dokonująca przelewu powinna być w stanie przedstawić potwierdzenie transakcji, takie jak wyciąg bankowy, potwierdzający przekazanie środków na konto partnera. Dokumentacja ta służy jako dowód legalności przepływu pieniędzy i może być wymagana przez organy podatkowe w celu weryfikacji.

Tytuł przelewu a darowizna

Często zdarza się, że tytuł przelewu jest wpisywany w sposób nieformalny, żartobliwy lub zrozumiały tylko dla osób bliskich. Aby uniknąć problemów z opodatkowaniem, szczególnie w przypadku darowizn między bliskimi, zaleca się jasne i precyzyjne określenie celu przelewu. Zamiast ogólnikowych określeń, takich jak "Na święta", lepiej użyć sformułowania "Darowizna - na święta", co jednoznacznie wskazuje na charakter transakcji.

Darowizna w gotówce

Przekazywanie pieniędzy w gotówce podlega opodatkowaniu, którego stawka wynosi od 3 do 12 proc., w zależności od stopnia pokrewieństwa między darczyńcą a obdarowanym.

Darowizny między małżonkami

Teoretycznie, małżonkowie mogą przekazywać sobie darowizny do kwoty 36 120 zł w ciągu 5 lat bez konieczności zgłaszania tego faktu do urzędu skarbowego. Jednak zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, małżonkowie są zobowiązani do wzajemnego wspierania się finansowo. W związku z tym, przelewy między małżonkami, nawet te przekraczające wspomnianą kwotę, nie muszą być zgłaszane do urzędu skarbowego, ponieważ uznaje się, że służą one zaspokajaniu potrzeb rodziny.