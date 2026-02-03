Najważniejszą zmianą, która weszła w życie 1 stycznia 2026 roku, jest rozszerzenie grupy beneficjentów. System przestał faworyzować wyłącznie osoby z najwyższym stopniem niesamodzielności. Obecnie prawo do świadczenia przysługuje od 70 punktów ustalonych w skali potrzeby wsparcia. To ogromna zmiana, ponieważ we wcześniejszych etapach wprowadzania ustawy progi były znacznie wyższe (zaczynały się od 87, a potem 78 punktów). Dzięki temu wsparcie finansowe trafi do osób o umiarkowanej potrzebie pomocy w codziennym funkcjonowaniu.

Świadczenie wspierające 2026. Ile pieniędzy trafi na konto?

Wysokość świadczenia wspierającego nie jest stała. Zależy ona od dwóch czynników: liczby punktów przyznanych przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON) oraz aktualnej wysokości renty socjalnej. Świadczenie wynosi od 40 proc. do 220 proc. renty socjalnej. Od 1 marca 2026 roku, po planowanej waloryzacji renty socjalnej (szacowanej na ok. 1970 zł brutto), miesięczne kwoty będą prezentować się następująco:

Za poziom 95–100 pkt przysługuje 220 proc. renty socjalnej, czyli ok. 4 327,40 zł.

Za poziom 90–94 pkt przysługuje 180 proc. renty socjalnej, czyli ok. 3 540,60 zł.

Za poziom 85–89 pkt przysługuje 120 proc. renty socjalnej, czyli ok. 2 360,40 zł.

Za poziom 80–84 pkt przysługuje 80 proc. renty socjalnej, czyli ok. 1 573,60 zł.

Za poziom 75–79 pkt przysługuje 60 proc. renty socjalnej, czyli ok. 1 180,20 zł.

Za poziom 70–74 pkt przysługuje 40 proc. renty socjalnej, czyli ok. 788,00 zł.

Świadczenie wspierające jest wolne od podatku dochodowego. Kwota, którą widzisz, trafia do Ciebie w całości.

Świadczenie wspierające. Jak je uzyskać?

Procedura ubiegania się o pieniądze składa się z dwóch głównych etapów. Najpierw musisz złożyć wniosek do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia. W tym procesie komisja nie patrzy na Twoją dokumentację medyczną. Liczy się to, jak funkcjonujesz. Przedstawiciele zespołu przyjadą do Twojego domu lub spotkają się z Tobą w siedzibie, aby ocenić Twoją zdolność do wykonania 32 konkretnych czynności (np. zmiana pozycji ciała, jedzenie, mycie się). Będą Cię obserwować i przeprowadzą wywiad bezpośredni. Dopiero na tej podstawie otrzymasz punkty.

Gdy masz już ostateczną decyzję z liczbą punktów (minimum 70), składasz wniosek o wypłatę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS przyjmuje wnioski wyłącznie drogą elektroniczną. Możesz to zrobić przez platformę PUE ZUS (jeśli nie masz konta, ZUS ma obowiązek Ci je założyć), portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.

Rewolucja dla opiekunów. Praca już nie jest zakazana

Nowe przepisy całkowicie zmieniają życie opiekunów osób niepełnosprawnych. Najważniejszą zmianą w świadczeniu pielęgnacyjnym jest zniesienie zakazu pracy zarobkowej. Od teraz rodzic lub opiekun dziecka z niepełnosprawnością (do 18. roku życia) może pobierać świadczenie pielęgnacyjne i jednocześnie pracować bez żadnych limitów zarobkowych. Co więcej, pobieranie własnej emerytury lub renty przez opiekuna nie blokuje już prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

Jeśli w rodzinie jest więcej niż jedno dziecko z niepełnosprawnością, świadczenie pielęgnacyjne zwiększa się o 100 proc. na każde kolejne dziecko. Prawo do wsparcia zyskały również rodziny zastępcze i dyrektorzy placówek pieczy zastępczej.

Najważniejsze pytania i odpowiedzi

Czy mogę stracić stare świadczenie? Ustawa przewiduje szeroką ochronę praw nabytych. Jeśli pobierałeś świadczenie pielęgnacyjne na starych zasadach przed 2024 rokiem, możesz przy nich pozostać. Wybór należy do Ciebie.

Czy komisja przyjedzie do domu? Tak, jeśli masz znaczne ograniczenia w poruszaniu się, zespół WZON wyznaczy miejsce oceny w Twoim miejscu pobytu.

Co jeśli nie zgadzam się z liczbą punktów? Masz 14 dni na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do tego samego zespołu (WZON). Jeśli to nie pomoże, możesz odwołać się do sądu pracy w ciągu miesiąca.

Czy świadczenie przysługuje w DPS lub prywatnym domu opieki? Nie. Świadczenie wspierające nie przysługuje osobom przebywającym w całodobowych placówkach opiekuńczych, zakładach karnych czy aresztach.

Świadczenie wspierające. Ważne terminy i wyrównania

Pamiętaj o zasadzie 3 miesięcy. Jeśli złożysz wniosek o wypłatę do ZUS w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji o punktach przez WZON, otrzymasz wyrównanie. Prawo do pieniędzy zostanie wtedy ustalone od miesiąca, w którym złożyłeś pierwszy wniosek o ustalenie poziomu wsparcia. Po przekroczeniu tego terminu, pieniądze będą wypłacane tylko od miesiąca złożenia wniosku w ZUS.