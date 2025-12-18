Ministerstwo Sprawiedliwości informuje w najnowszym komunikacie, że "Prezydent RP podpisał przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizację Kodeksu wykroczeń oraz Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia".

Wyższe kary za rozniecanie ognia w lasach i wypalanie traw

Ustawa zaostrza kary za:

  • wypalanie traw,
  • rozniecanie ognia,
  • inne zachowania stwarzające zagrożenie pożarowe w miejscach publicznych, terenach leśnych i zurbanizowanych.

Najważniejsze zmiany to znaczący wzrost maksymalnych grzywien, wyższe mandaty oraz wprowadzenie kary ograniczenia wolności.

Każde sprowadzenie niebezpieczeństwa pożaru to realne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, ogromne straty dla środowiska i mienia, a także niebezpieczeństwo dla strażaków i służb ratowniczych. Państwo musi reagować zdecydowanie tam, gdzie lekkomyślność lub celowe działanie narażają innych na tragedię. Dlatego wprowadzamy kary, które będą realnie odstraszać i wzmacniać bezpieczeństwo publiczne – podkreśla wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha.

Surowsze kary za niebezpieczne zachowania

Nowelizacja przepisów przewiduje istotne zaostrzenie odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu pożarowemu, w szczególności za wypalanie traw oraz rozniecanie ognia w lasach, na łąkach i torfowiskach. Najważniejsze zmiany to:

  • podniesienie górnej granicy grzywny za sprowadzenie zagrożenia pożarowego z 5 tys. zł do 30 tys. zł,
  • podwyższenie maksymalnej wysokości mandatu karnego z 500 zł do 5 tys. zł, a w przypadku popełnienia kilku wykroczeń jednym czynem – z 1000 zł do 6 tys. zł.
  • Koniec z naganą – realne sankcje za realne zagrożenia

Ważne

Ustawa znosi karę nagany, uznaną za nieskuteczną wychowawczo i prewencyjnie, i wprowadza karę ograniczenia wolności jako jedną z możliwych sankcji. Oznacza to, że wykroczenia określone w art. 82 § 1, 2, 4 i 5 Kodeksu wykroczeń będą zagrożone karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Zmiany obejmują m.in. czyny mogące spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, a także utrudnianie prowadzenie akcji ratowniczych lub ewakuacji.

Kogo obejmą kary?

Surowsze kary obejmą również osoby, które:

  • wypalają trawy lub pozostałości roślinne w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów lub terenów podobnych albo gdy takie wypalanie utrudnia ruch drogowy,
  • palą tytoń poza miejscami do tego wyznaczonymi,
  • nie dopełniają obowiązków w zakresie ochrony przeciwpożarowej obiektów i terenów,
  • nieostrożnie obchodzą się z ogniem lub nie nadzorują miejsca jego użycia.

Większość pożarów traw i lasów to efekt celowych podpaleń lub skrajnej nieostrożności. W warunkach nasilających się zjawisk ekstremalnych, takich jak susze i wysokie temperatury, nawet pozornie niegroźne działania mogą prowadzić do pożarów o dużej skali, zagrażających ludziom, infrastrukturze oraz przyrodzie. Nowe przepisy:

  • wzmacniają ochronę środowiska i bezpieczeństwo mieszkańców,
  • zwiększają skuteczność działań Policji i sądów, dając im realne narzędzia do adekwatnego reagowania,
  • pełnią funkcję prewencji generalnej, jasno pokazując, że państwo nie toleruje zachowań stwarzających zagrożenie pożarowe.