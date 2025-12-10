Duży zastrzyk gotówki dla młodego skoczka

Jak podaje portal sportowefakty.wp.pl za swój znakomity występ 18-letni zawodnik otrzyma "przelew życia", czyli znaczącą nagrodę pieniężną. Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) ogłosiła niedawno nowe stawki, które pierwszy raz w historii są wypłacane w euro.

Za zajęcie 5. miejsca Tomasiak zainkasował 6000 euro. Kwota ta, przeliczona po aktualnym kursie, wynosi około 25 380 złotych.

Dla porównania, doświadczeni polscy skoczkowie otrzymali niższe kwoty w tym samym konkursie:

Piotr Żyła zajął 7. lokatę i zarobił 4400 euro (około 18 612 złotych).

Suma dotychczasowych zarobków

Kacper Tomasiak jest obecnie najlepiej opłacanym polskim skoczkiem w Pucharze Świata w sezonie 2025/2026. Po wliczeniu nagrody z Wisły, Tomasiak ma na koncie łącznie 16 950 euro (około 71 698 złotych). Jest on także najlepszym z Polaków w klasyfikacji generalnej PŚ, zajmując 14. miejsce (124 pkt.).Drugi na liście zarobków jest Kamil Stoch, który dotychczas zgromadził 10 550 euro (około 44 626 złotych), zajmując 21. miejsce w klasyfikacji generalnej (77 pkt.).