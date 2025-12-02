Wyniki losowania Lotto - 29 listopad

W ostatnim losowaniu liczby, które wygrałyby nagrodę to: 3, 23, 28, 31, 42, 46 oraz Lotto Plus: 1, 6, 15, 17, 26, 33.

Jednak nikt nie wylosował "szóstki". Padło za to 65 "piątek" w Lotto i 46 w Lotto Plus.

Ile wynosiły wygrane?

Ile można było wygrać w ostatnim losowaniu Lotto? Oto kwoty:

Za "trójkę"- 24 zł dla każdej z 54 897 osób

Za "czwórkę" - 184,30 zł dla każdej z 2973 osób

Za "piątkę"- 4783,10 zł dla każdej z 65 osób

Ile można było wygrać w losowaniu Lotto Plus:

Za "trójkę" w Lotto Plus -10 zł dla każdej z 46 635 osób

Za "czwórkę" w Lotto Plus - 100 zł dla każdej z 2463 osób

Za "piątkę" w Lotto Plus - 3 tys. 500 zł dla każdej z 46 osób

Ile można wygrać w losowaniu 2.12.2025?

Kolejne losowanie Lotto odbędzie się we wtorek, 2 grudnia. Kumulacja wzrosła do 3 mln zł.

Historyczna kumulacja w 2025 roku

Warto też przypomnieć, że rekordowa wygrana w 2025 roku padła we wtorek, 9 września. Ponad 31 milionów złotych trafiło do jednego gracza. Szczęśliwiec postawił kupon przez internet, a wylosowane liczby to: 1, 19, 23, 31, 34 i 44. To najwyższa wygrana odnotowana w tym roku. Kolejne losowanie Lotto odbędzie się dzisiaj. Do wygrania jest pula gwarantowana 3 mln zł.