IKR Junior to ogólnopolski projekt będący innowacją społeczną, której celem jest zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do dodatkowych zajęć, warsztatów i kursów, niezależnie od ich sytuacji finansowej. Projekt ma za zadanie umożliwić rozwijanie pasji i zdobywanie nowych umiejętności, oferując stypendia pokrywające koszty edukacji pozaformalnej.
Finansowanie projektu pochodzi z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.
Kto może skorzystać z programu IKR Junior?
Program jest skierowany do uczniów i uczennic, którzy spełniają kryteria wiekowe i dochodowe/socjalne:
- Wiek: Uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych. Uczniowie szkół ponadpodstawowych (licea, technika, szkoły branżowe I i II stopnia, szkoły specjalne przysposabiające do pracy).
- Wyjątek: Uczniowie szkół policealnych oraz uczniowie ostatnich klas szkół ponadpodstawowych w ramach drugiego naboru nie kwalifikują się.
Kryterium socjalne: Muszą spełniać co najmniej jeden z poniższych warunków:
- Otrzymywanie zasiłku rodzinnego.
- Objęcie programem "Posiłek w szkole i w domu1".
- Przebywanie w pieczy zastępczej (dla tej grupy kryterium dochodowe nie ma zastosowania).
Ważne
W drugim naborze mogą brać udział obcokrajowcy uczęszczający do szkół na terenie Polski.
Wysokość i zasady stypendium
IKR Junior przewiduje wsparcie dla minimum 6000 uczniów w całej Polsce. Maksymalna kwota stypendium wynosi 15 000 zł brutto na 3 lata szkolne. Kwota wsparcia na jeden okres stypendialny (rok szkolny) to 5000 zł brutto.
Stypendium nie jest wypłacane gotówką. Uczestnik otrzymuje punkty - 5000 pkt rocznie, gdzie 1 PLN = 1 punkt. Przyznane środki są bezpośrednio przekazywane podmiotowi realizującemu zajęcia, na podstawie wystawionej faktury. Niewykorzystane punkty z danego okresu stypendialnego wygasają i nie przechodzą na kolejny rok.
Co można sfinansować ze stypendium?
Stypendium pozwala na finansowanie dowolnych zajęć, warsztatów, kursów zgodnych z indywidualnymi zainteresowaniami ucznia, np.:
- Edukacja cyfrowa: nauka programowania, nowoczesne technologie.
- Języki obce: kursy językowe.
- Sport i ruch: zajęcia sportowe, taneczne.
- Kultura i sztuka: muzyczne, artystyczne, literackie, modelarskie.
Zajęcia mogą odbywać się w trybie indywidualnym lub grupowym, online, stacjonarnie lub hybrydowo, w cyklu ciągłym, weekendowym, a także podczas ferii i wakacji.
Jak złożyć wniosek?
Wniosek o stypendium IKR Junior można złożyć jedną z dwóch ścieżek:
Indywidualna: Wniosek składany jest przez rodziców, opiekunów prawnych lub pełnoletnich uczniów.
Instytucjonalna: Szkoły i placówki opiekuńczo-wychowawcze zgłaszają swoich uczniów.
Wymagane dokumenty do potwierdzenia kryterium dochodowego to: zaświadczenie od dyrektora szkoły, OPS lub decyzja administracyjna potwierdzająca korzystanie z programu "Posiłek w szkole i w domu" lub pobieranie zasiłku rodzinnego w chwili składania wniosku.
