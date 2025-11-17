IKR Junior to ogólnopolski projekt będący innowacją społeczną, której celem jest zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do dodatkowych zajęć, warsztatów i kursów, niezależnie od ich sytuacji finansowej. Projekt ma za zadanie umożliwić rozwijanie pasji i zdobywanie nowych umiejętności, oferując stypendia pokrywające koszty edukacji pozaformalnej.

Finansowanie projektu pochodzi z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Kto może skorzystać z programu IKR Junior?

Program jest skierowany do uczniów i uczennic, którzy spełniają kryteria wiekowe i dochodowe/socjalne:

Wiek : Uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych. Uczniowie szkół ponadpodstawowych (licea, technika, szkoły branżowe I i II stopnia, szkoły specjalne przysposabiające do pracy).

: Uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych. Uczniowie szkół ponadpodstawowych (licea, technika, szkoły branżowe I i II stopnia, szkoły specjalne przysposabiające do pracy). Wyjątek: Uczniowie szkół policealnych oraz uczniowie ostatnich klas szkół ponadpodstawowych w ramach drugiego naboru nie kwalifikują się.

Kryterium socjalne: Muszą spełniać co najmniej jeden z poniższych warunków:

Otrzymywanie zasiłku rodzinnego.

Objęcie programem "Posiłek w szkole i w domu1".

Przebywanie w pieczy zastępczej (dla tej grupy kryterium dochodowe nie ma zastosowania).

Ważne W drugim naborze mogą brać udział obcokrajowcy uczęszczający do szkół na terenie Polski.

Wysokość i zasady stypendium

IKR Junior przewiduje wsparcie dla minimum 6000 uczniów w całej Polsce. Maksymalna kwota stypendium wynosi 15 000 zł brutto na 3 lata szkolne. Kwota wsparcia na jeden okres stypendialny (rok szkolny) to 5000 zł brutto.

Stypendium nie jest wypłacane gotówką. Uczestnik otrzymuje punkty - 5000 pkt rocznie, gdzie 1 PLN = 1 punkt. Przyznane środki są bezpośrednio przekazywane podmiotowi realizującemu zajęcia, na podstawie wystawionej faktury. Niewykorzystane punkty z danego okresu stypendialnego wygasają i nie przechodzą na kolejny rok.

Co można sfinansować ze stypendium?

Stypendium pozwala na finansowanie dowolnych zajęć, warsztatów, kursów zgodnych z indywidualnymi zainteresowaniami ucznia, np.:

Edukacja cyfrowa : nauka programowania, nowoczesne technologie.

: nauka programowania, nowoczesne technologie. Języki obce : kursy językowe.

: kursy językowe. Sport i ruch : zajęcia sportowe, taneczne.

: zajęcia sportowe, taneczne. Kultura i sztuka: muzyczne, artystyczne, literackie, modelarskie.

Zajęcia mogą odbywać się w trybie indywidualnym lub grupowym, online, stacjonarnie lub hybrydowo, w cyklu ciągłym, weekendowym, a także podczas ferii i wakacji.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o stypendium IKR Junior można złożyć jedną z dwóch ścieżek:

Indywidualna: Wniosek składany jest przez rodziców, opiekunów prawnych lub pełnoletnich uczniów.

Instytucjonalna: Szkoły i placówki opiekuńczo-wychowawcze zgłaszają swoich uczniów.

Wymagane dokumenty do potwierdzenia kryterium dochodowego to: zaświadczenie od dyrektora szkoły, OPS lub decyzja administracyjna potwierdzająca korzystanie z programu "Posiłek w szkole i w domu" lub pobieranie zasiłku rodzinnego w chwili składania wniosku.