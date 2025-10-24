TSUE orzekł, że podróżnemu może przysługiwać zwrot całości zapłaconej ceny za wycieczkę, nawet jeśli częściowo z niej skorzystał. Jest to możliwe, gdy nienależyte wykonanie usług turystycznych jest na tyle rażące, że impreza straciła swój cel.
Pełny zwrot za "zmarnowany urlop"
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał przełomowe orzeczenie w sprawie polskiej pary, której wakacje w Albanii zostały zakłócone przez uciążliwe prace rozbiórkowe i budowlane oraz problemy z organizacją posiłków. Polski sąd zwrócił się do TSUE o interpretację przepisów unijnej dyrektywy w sprawie imprez turystycznych.
Zgodnie z wykładnią TSUE, turyści mają prawo do zwrotu całości kosztów wycieczki nie tylko wtedy, gdy usługi nie zostały wykonane w ogóle, ale również gdy, pomimo częściowego ich wykonania, nienależyte świadczenie jest tak poważne, że wyjazd traci swój sens i obiektywnie nie leży już w interesie podróżnego.
W praktyce oznacza to, że jeśli jakość świadczeń drastycznie odbiega od obiecywanej i cel wyjazdu (np. spokojny wypoczynek) jest niemożliwy do osiągnięcia, to nawet skorzystanie z niektórych usług (np. części pobytu) nie pozbawia turysty prawa do ubiegania się o zwrot pełnej ceny.
Odszkodowanie (rekompensata) - Kiedy organizator jest zwolniony z odpowiedzialności?
Oprócz zwrotu ceny, podróżnemu może przysługiwać także rekompensata (odszkodowanie) za "zmarnowany urlop". TSUE przypomniał jednak, że organizator turystyki może być zwolniony z obowiązku rekompensaty, jeśli udowodni, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług:
- Można przypisać osobie trzeciej niezwiązanej ze świadczeniem usług objętych umową.
- Było nieprzewidywalne lub nieuniknione.
W kontekście sprawy w Albanii (rozbiórki na polecenie władz), Trybunał zaznaczył, że prace rozbiórkowe na zlecenie władz publicznych są zazwyczaj poprzedzone jawnymi procedurami. Dlatego polski sąd musi sprawdzić, czy organizator wycieczki lub zarządca hotelu był poinformowany o planowanych pracach przed ich rozpoczęciem. Jeśli tak, prace nie mogłyby zostać uznane za "nieprzewidywalne lub nieuniknione", a organizator nie byłby zwolniony z odpowiedzialności odszkodowawczej.
Co to oznacza dla podróżnych?
Wyrok TSUE jest bardzo korzystny dla konsumentów i wzmacnia ochronę praw turystów w Unii Europejskiej:
- Większe szanse na pełny zwrot: W przypadku drastycznego obniżenia standardu wycieczki, turyści mogą żądać zwrotu całości kosztów, a nie tylko proporcjonalnej zniżki.
- Ważna rola sądu krajowego: TSUE nie rozstrzyga samego sporu - to polski sąd zdecyduje ostatecznie, czy w opisanej sytuacji doszło do tak rażącego naruszenia warunków, że Polakom należy się pełny zwrot ceny i ewentualna rekompensata. Kluczowe będzie ustalenie, czy biuro podróży mogło przewidzieć uciążliwości.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję