TSUE orzekł, że podróżnemu może przysługiwać zwrot całości zapłaconej ceny za wycieczkę, nawet jeśli częściowo z niej skorzystał. Jest to możliwe, gdy nienależyte wykonanie usług turystycznych jest na tyle rażące, że impreza straciła swój cel.

Pełny zwrot za "zmarnowany urlop"

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał przełomowe orzeczenie w sprawie polskiej pary, której wakacje w Albanii zostały zakłócone przez uciążliwe prace rozbiórkowe i budowlane oraz problemy z organizacją posiłków. Polski sąd zwrócił się do TSUE o interpretację przepisów unijnej dyrektywy w sprawie imprez turystycznych.

Reklama

Zgodnie z wykładnią TSUE, turyści mają prawo do zwrotu całości kosztów wycieczki nie tylko wtedy, gdy usługi nie zostały wykonane w ogóle, ale również gdy, pomimo częściowego ich wykonania, nienależyte świadczenie jest tak poważne, że wyjazd traci swój sens i obiektywnie nie leży już w interesie podróżnego.

W praktyce oznacza to, że jeśli jakość świadczeń drastycznie odbiega od obiecywanej i cel wyjazdu (np. spokojny wypoczynek) jest niemożliwy do osiągnięcia, to nawet skorzystanie z niektórych usług (np. części pobytu) nie pozbawia turysty prawa do ubiegania się o zwrot pełnej ceny.

Odszkodowanie (rekompensata) - Kiedy organizator jest zwolniony z odpowiedzialności?

Reklama

Oprócz zwrotu ceny, podróżnemu może przysługiwać także rekompensata (odszkodowanie) za "zmarnowany urlop". TSUE przypomniał jednak, że organizator turystyki może być zwolniony z obowiązku rekompensaty, jeśli udowodni, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług:

Można przypisać osobie trzeciej niezwiązanej ze świadczeniem usług objętych umową.

Było nieprzewidywalne lub nieuniknione.

W kontekście sprawy w Albanii (rozbiórki na polecenie władz), Trybunał zaznaczył, że prace rozbiórkowe na zlecenie władz publicznych są zazwyczaj poprzedzone jawnymi procedurami. Dlatego polski sąd musi sprawdzić, czy organizator wycieczki lub zarządca hotelu był poinformowany o planowanych pracach przed ich rozpoczęciem. Jeśli tak, prace nie mogłyby zostać uznane za "nieprzewidywalne lub nieuniknione", a organizator nie byłby zwolniony z odpowiedzialności odszkodowawczej.

Co to oznacza dla podróżnych?

Wyrok TSUE jest bardzo korzystny dla konsumentów i wzmacnia ochronę praw turystów w Unii Europejskiej: