Co to jest świadczenie przedemerytalne i kto może je dostać?
Świadczenie przedemerytalne (znane też jako "pomostówka" lub "wsparcie dla bezrobotnych przed emeryturą") to comiesięczne wsparcie finansowe dla osób w trudnej sytuacji zawodowej. Jest skierowane głównie do tych, którzy stracili pracę z przyczyn od nich niezależnych, np. z powodu likwidacji zakładu, jego niewypłacalności lub reorganizacji.
Ważne
Choć wiek emerytalny to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, warunki do otrzymania świadczenia można spełnić wcześniej.
Kobieta 56 lat, mężczyzna 61 lat - minimalne wymagania
Zgodnie z przepisami, jednym z najczęściej spełnianych kryteriów jest:
- Kobieta, która ukończyła 56 lat i posiada minimum 20 lat stażu ubezpieczeniowego.
- Mężczyzna, który ukończył 61 lat i posiada minimum 25 lat stażu ubezpieczeniowego.
Inne sytuacje, w których przysługuje wparcie ZUS
Prawo do świadczenia można uzyskać także w innych, ściśle określonych przypadkach, związanych zazwyczaj z utratą zatrudnienia z winy zakładu pracy lub długim stażem:
- Zwolnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy (po 55. r.ż. K / 60. r.ż. M) przy bardzo długim stażu: 30 lat (K) lub 35 lat (M).
- Bardzo długi staż pracy (35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn) połączony z utratą pracy z winy pracodawcy.
- Utrata prawa do renty po co najmniej 5 latach jej pobierania.
- Zakończenie działalności gospodarczej z powodu ogłoszenia upadłości, przy minimum 24 miesiącach opłacania składek.
Jak otrzymać ponad 1800 zł?
Samo spełnienie warunków wiekowych i stażowych to dopiero początek. W drodze po pieniądze z ZUS należy spełnić dodatkowe formalności:
- Rejestracja w Urzędzie Pracy: Musisz zarejestrować się jako osoba bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP).
- Pobieranie zasiłku: Konieczne jest pobieranie zasiłku dla bezrobotnych przez minimum 180 dni (6 miesięcy).
- Wniosek do ZUS: W ciągu 30 dni od uzyskania potwierdzenia 180 dni pobierania zasiłku, musisz złożyć wniosek o świadczenie przedemerytalne w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję