Prezydent Miasta Otwocka ogłasza dodatkowy nabór wniosków o dotację na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w budynkach i lokalach. To kolejna okazja, by zyskać wsparcie finansowe na modernizację instalacji grzewczej i przyczynić się do poprawy jakości powietrza w mieście.

Dotację na wymianę pieców - Kluczowe terminy i procedury

Dodatkowy nabór jest krótki. Mieszkańcy zainteresowani dofinansowaniem mają tylko pięć dni na złożenie dokumentów:

Złożenie wniosku : Od 20 października 2025 r. do 24 października 2025 r. w godzinach pracy Urzędu Miasta Otwocka.

: Od 20 października 2025 r. do 24 października 2025 r. w godzinach pracy Urzędu Miasta Otwocka. Podpisanie umowy : Po pozytywnej weryfikacji nastąpi podpisanie umowy z Urzędem Miasta.

: Po pozytywnej weryfikacji nastąpi podpisanie umowy z Urzędem Miasta. Realizacja i rozliczenie: Inwestycję należy zrealizować i złożyć wniosek o wypłatę dotacji wraz z niezbędną dokumentacją do 28 listopada 2025 r.

Ważne Uwaga! Bezwzględnym warunkiem otrzymania dotacji jest likwidacja lub trwałe wyłączenie z użytkowania starego źródła ciepła opalanego paliwem stałym (węglem, drewnem) i zastąpienie go nowym, ekologicznym. Dotacja nie obejmuje instalacji w nowo budowanych obiektach ani wymiany starych kotłów gazowych na nowe.

Kto może skorzystać z dotacji i na co?

Dotacja jest dostępna dla wszystkich posiadaczy budynków i lokali w Otwocku - osób prywatnych, przedsiębiorstw, instytucji oraz wspólnot mieszkaniowych. Dofinansowanie można uzyskać na następujące ekologiczne źródła ciepła:

Przyłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego.

Pompy ciepła.

Kotły gazowe oraz przyłączenie do miejskiego systemu gazowniczego.

Kotły olejowe.

Kotły węglowe i peletowe spełniające rygorystyczne normy tzw. "ekoprojektu".

Wysokość wsparcia

Wysokość dotacji zależy od wybranego rodzaju nowego źródła ciepła, a jej maksymalna kwota jest uzależniona od kosztów poniesionych przez mieszkańca:

Rodzaj nowego źródła ciepła:

Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, pompy ciepła - 50 proc. wydatków, lecz nie więcej niż 7000 zł.

Kotły gazowe, przyłączenie do miejskiej sieci gazowniczej, kotły olejowe - 40 proc. wydatków, lecz nie więcej niż 5000 zł.

Kotły na paliwo stałe spełniające normy "ekoprojektu" - 40 proc. wydatków, lecz nie więcej niż 4000 zł.

Ważna zasada - najpierw umowa, potem realizacja

Mieszkańcy muszą ściśle przestrzegać kolejności działań. Najpierw należy złożyć kompletny wniosek i podpisać umowę o dotację z Urzędem Miasta. Dopiero po podpisaniu umowy można przystąpić do realizacji inwestycji i zakupu materiałów. Prezydent Miasta Otwocka stanowczo przypomina: dotacja nie może zostać udzielona na przedsięwzięcia wykonane przed podpisaniem umowy. Wnioski będą rozpatrywane w kolejności wpływu w ramach poszczególnych grup, podzielonych według rodzaju planowanego nowego źródła ciepła.