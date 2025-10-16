Świadczenie ma na celu wsparcie rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Świadczenie może otrzymać matka, ojciec, opiekun prawny lub faktyczny dziecka. Dziecko musi urodzić się z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu. W przypadku biologicznych rodziców, matka dziecka musi być pod opieką medyczną od co najmniej 10. tygodnia ciąży do porodu. Ten wymóg nie dotyczy opiekunów prawnych, faktycznych ani osób przysposabiających dziecko. Świadczenie nie przysługuje, jeśli dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej lub instytucjach całodobowego utrzymania, ani w przypadku urodzenia martwego dziecka.

Jak skutecznie złożyć wniosek?

Aby skutecznie złożyć wniosek, potrzebujesz kilku kluczowych dokumentów. Do wniosku online będą potrzebne dane swoje i dziecka (w tym numery PESEL), adres e-mail oraz numer rachunku bankowego (lub adres do przekazu pocztowego). Musisz dostarczyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Może je wydać tylko lekarz ubezpieczenia zdrowotnego ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty (położnictwo, ginekologia, perinatologia, neonatologia, neurologia dziecięca, kardiologia dziecięca lub chirurgia dziecięca). W przypadku biologicznych rodziców potrzebujesz zaświadczenia lekarskiego albo od położnej, potwierdzającego opiekę medyczną od co najmniej 10. tygodnia ciąży. Urząd może wezwać Cię do złożenia dodatkowych dokumentów lub oświadczeń, jeśli Twoja sprawa tego wymaga.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek o świadczenie?

Złożenie wniosku w odpowiednim terminie i właściwym miejscu to klucz do uzyskania świadczenia. Wniosek musisz złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka (lub od dnia objęcia opieką/przysposobienia, nie później niż do 18. roku życia dziecka). Spóźnienie skutkuje odrzuceniem wniosku. Wniosek rozpatruje organ właściwy według Twojego miejsca zamieszkania, zazwyczaj urząd miasta albo gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inna wyznaczona jednostka. Możesz złożyć wniosek przez internet (online) za pośrednictwem portalu Emp@tia, używając profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. System automatycznie podpowie, gdzie go złożyć. Jeśli członek Twojej rodziny przebywa w innym kraju UE, EOG, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii, gmina przekaże Twój wniosek do wojewody, który rozpatrzy go i wyda decyzję. Wniosek powinien zostać rozpatrzony w ciągu 1 miesiąca, a w skomplikowanych sprawach – do 2 miesięcy.