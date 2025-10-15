Urzędy zasypane wnioskami o WZ. Dwa ważne terminy

Reforma przepisów o planowaniu przestrzennym wprowadza dwa krytyczne terminy. Ich przekroczenie może zablokować możliwość zabudowy na lata.

1 stycznia 2026: Wszystkie decyzje o warunkach zabudowy (WZ) wydane po tej dacie stracą charakter bezterminowy i będą ważne tylko przez 5 lat.

1 lipca 2026: Blokada budowy bez planu ogólnego.

Od tej daty warunki zabudowy będą wydawane wyłącznie:

W gminach, które uchwaliły nowy Plan Ogólny .

. Tylko dla terenów wyznaczonych w tym planie jako Obszary Uzupełnienia Zabudowy.

Działki poza tymi obszarami - nawet te uznawane dziś za budowlane - stracą możliwość zabudowy, potencjalnie na dekady, co może spowodować spadek ich wartości o 60-70 proc. (np. działka warta 180 tys. może stracić 140 tys. zł).

Ostatni moment na zabezpieczenie praw do budowy

Właściciele mają jedno "okienko" ratunkowe:

Decyzja o WZ, dla której wniosek został złożony przed 1 stycznia 2026 roku, będzie rozpatrywana na starych, korzystniejszych zasadach. Liczba wniosków o WZ wzrosła dwukrotnie w porównaniu z ubiegłym rokiem. W niektórych gminach przyjęto we wrześniu tyle wniosków, co normalnie w cały kwartał.

Przed 1.01.2026 - Decyzja wydawana według starych zasad, nawet jeśli gmina nie ma Planu Ogólnego.

Po 1.01.2026 - Możliwość wydania decyzji zależy od istnienia Planu Ogólnego i włączenia działki do Obszaru Uzupełnienia. |

Ciężka sytuacja w gminach

Wzrost liczby wniosków wydłuża terminy rozpatrywania spraw. Gminy zatrudniają dodatkowych pracowników i zlecają obsługę wniosków na zewnątrz, mimo że koszt rozpatrzenia jednej decyzji wzrósł do kilkuset złotych. Stan na koniec kwietnia 2025 r. był dramatyczny: ani jedna z 2479 gmin w Polsce nie uchwaliła jeszcze Planu Ogólnego.

Plan Ogólny to nowy, wiążący akt prawa miejscowego. Jego opracowanie wymaga 2- 3 lat pracy i setek tysięcy złotych (których małe gminy często nie mają). Setki gmin nie zdążą przed 30 czerwca 2026 r. W tych gminach wydawanie WZ zostanie całkowicie wstrzymane do momentu uchwalenia Planu Ogólnego.

Obszar uzupełnienia zabudowy - nowy warunek

Nowe przepisy zmieniają filozofię planowania: budować można tylko tam, gdzie już jest infrastruktura. Obszar ten można wyznaczyć tylko tam, gdzie znajduje się co najmniej 5 budynków, z których każdy musi być oddalony od innego o nie więcej niż 100 metrów.

Jeśli działka znajduje się na skraju wsi, 200 metrów od najbliższego domu, gmina nie będzie mogła wyznaczyć tam Obszaru Uzupełnienia Zabudowy, co zablokuje możliwość uzyskania WZ po 1 lipca 2026 r.

