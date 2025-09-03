Budowa domu. Nowe zasady od lipca 2026 roku

Obecnie, jeśli twoja działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, możesz wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy. To pozwoli ci zabezpieczyć możliwość budowy. Ekspert portalu Extradom.pl, Wojciech Rynkowski, podkreśla, że jeśli nie uprawomocnisz decyzji WZ przed 1 lipca 2026 r., twoje plany mogą się opóźnić.

Po tej dacie, decyzje WZ będą wydawane tylko dla działek w wyznaczonych strefach nowego dokumentu – planu ogólnego. Co więcej, nowe decyzje o warunkach zabudowy będą ważne tylko przez 5 lat. Działki bez MPZP, znajdujące się poza wyznaczonymi strefami, mogą utracić możliwość zabudowy na czas nieokreślony, aż do uchwalenia nowego planu.

Projekt domu i finansowanie

Przed wyborem projektu, warto sprawdzić warunki zabudowy twojej działki. Znajomość tych ograniczeń pomoże ci podjąć decyzję o wyborze projektu gotowego lub indywidualnego. Wojciech Rynkowski zaznacza, że dobrze przemyślany projekt to inwestycja na lata, która zapewni spokój i komfort.

Jeśli planujesz wziąć kredyt hipoteczny, musisz pamiętać, że proces weryfikacji w banku trwa od 2 do 3 miesięcy. Wypłata środków następuje po skompletowaniu dokumentacji i jest wypłacana w transzach, zgodnie z postępem prac budowlanych. Choć na rynku kredytowym panuje umiarkowany optymizm, a pojawiają się sygnały o możliwym poluzowaniu polityki kredytowej, warto traktować to jako prognozy, a nie pewne zmiany.