"Na bazowych rynkach FX nastroje inwestycyjne kształtować będą liczne wystąpienia członków Fed, w tym prezesa J. Powella, oraz nowe doniesienia w sprawie konfliktu handlowego na linii USA-Chiny. Wydaje się, że pomimo pewnej deeskalacji napięć, wydarzenia z piątku mogły naruszyć przekonanie inwestorów co do trwałości hossy na globalnych rynkach kapitałowych" - napisano w raporcie PKO BP.

Kurs złotego zagrożony? Dolar, euro i frank biją w portfele Polaków

"To, poprzez funkcję dodatkowej premii za ryzyko, może krótkoterminowo ciążyć walutom rynków wschodzących, w tym złotemu. Stąd też utrzymanie się kursu EUR/PLN powyżej poziomu 4,26 oraz wzrost kursu USD/PLN w kierunku strefy 3,7150-3,74 pozostaje naszym scenariuszem bazowym na nadchodzące sesje" - dodano.

Również ekonomiści Santander BP wskazują, że na notowania złotego wpływ mogą mieć globalne nastroje. Jak dodają, istotny może być też odczyt bilansu płatniczego za sierpień, który Narodowy Bank Polski opublikuje o godz. 14.00.

"Waluty regionu CEE mogą być w tym tygodniu podatne na wahania z tytułu zmian globalnych nastrojów, a dodatkowo złoty może się nieco osłabić po dzisiejszych danych o bilansie płatniczym" - napisano w raporcie Santander BP.

RYNEK DŁUGU

"We wtorek wpływ na nastroje na bazowych rynkach FI mogą mieć wystąpienia bankierów centralnych, w tym prezesa Fed. Dalsze spadki rentowności obligacji Niemiec może wspierać ewentualny słabszy od konsensusu ekonomistów odczyt indeksu ZEW za październik br. We wtorek przekonamy się także, czy poniedziałkowa poprawa apetytu inwestorów na ryzyko utrzyma się - mamy ku temu pewne wątpliwości" - napisano w raporcie PKO BP.

"Podsumowując, choć na rynkach bazowych widzimy przestrzeń do niższych rentowności obligacji skarbowych, to jednak w przypadku polskich SPW w krótkim terminie ryzyko korekty ostatnich ruchów, w naszej opinii, zwiększa się" - dodano.

wt. pon. pon. 09:14 13:48 09:55 EUR/PLN 4,2663 4,2614 4,2627 USD/PLN 3,6885 3,6815 3,6732 CHF/PLN 4,591 4,5793 4,5784 EUR/USD 1,1567 1,1576 1,1605 DS0727 4,11 4,15 4,16 DS1030 4,80 4,78 4,83 DS1035 5,40 5,4 5,43

