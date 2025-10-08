Niemieccy emeryci a koszty życia: Polska to nowy "raj"?

Życie w Niemczech staje się coraz droższe, co, jak informuje portal buerger-geld.org, skłania wielu niemieckich seniorów do poszukiwania tańszych alternatyw za granicą. Wysokie ceny energii, żywności i czynszów sprawiają, że nawet ci, którzy przepracowali całe życie, po przejściu na emeryturę ledwo wiążą koniec z końcem.

Rosnące wydatki i niskie świadczenia w Niemczech

Czytamy, że średni miesięczny koszt utrzymania jednej osoby w Niemczech to obecnie około 1 500 euro, a w dużych miastach często znacznie więcej. Tymczasem przeciętny dochód netto w emerytowanych gospodarstwach domowych wynosi zaledwie około 2 200 euro dla par, a wielu seniorów nie osiąga nawet tej kwoty.

Sytuacja jest szczególnie trudna dla osób samotnych. Średnia emerytura netto dla mężczyzn to około 1 346 euro, a dla kobiet zaledwie 903 euro. Standardowa emerytura po 45 latach pracy z przeciętnym wynagrodzeniem wynosi około 1 835 euro brutto, co przekłada się na 1 200–1 600 euro netto.

Aż 45% proc. niemieckich emerytów otrzymuje mniej niż 1 200 euro miesięcznie, co oznacza, że znaczna część społeczeństwa balansuje na granicy ubóstwa.

Porównanie kosztów życia: Polska jako atrakcyjna opcja

W obliczu tych trudności, coraz więcej Niemców porównuje koszty życia w Niemczech z tak zwanymi "rajami dla emerytów", takimi jak Polska, Grecja, Portugalia czy Tajlandia, gdzie siła nabywcza euro jest znacznie wyższa.

Jak informuje buerger-geld.org, portal przeprowadził porównanie wartości euro w różnych krajach, a wyniki jasno wskazują, gdzie niemiecka waluta jest warta najwięcej.

Czytamy, że najbardziej opłacalne są Turcja i Tajlandia, gdzie koszty życia mogą być niższe nawet o połowę. Jednak Polska również zyskuje na popularności. Niższe ceny, a także dobre połączenia lotnicze i rozwijająca się infrastruktura sprawiają, że Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do spędzenia jesieni życia dla niemieckich seniorów.