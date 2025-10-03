Między godz. 6 a 9 udział paragonów z procentami utrzymuje się na poziomie 5-7 proc. Następnie wartości te rosną w miarę upływu dnia: w godzinach 10-14 wynoszą od 7,5 do prawie 9 proc., a w popołudniowych godzinach 14-18 osiągają 10-14 proc. Wraz z rozpoczęciem wieczoru procentowy udział alkoholu na paragonach wzrasta - informuje Pan Paragon.

Od 18 do 22 co szósty lub nawet co piąty paragon zawiera alkohol, a w godzinach 20-21 udział sięga 16,5 proc. - wynika z badania.

O tej godzinie kupujemy najczęściej alkohol

W godzinach 22-06 ogólna aktywność zakupowa znacząco spada. Bezpośrednio po godz. 22 udział alkoholu jest jeszcze wysoki, wynosi wtedy ponad 18 proc., czyli więcej niż w większości godzin dnia, co może sugerować, że część konsumentów dokonuje zakupów "na ostatnią chwilę" przed zamknięciem sklepów.

Jednak w kolejnych godzinach nocnych wskaźniki gwałtownie maleją. Między północą a godz. 3 udział alkoholu spada do poziomu 5-9 proc. , a między 3 a 5 osiąga najniższe wartości w całej dobie - zaledwie 3-4 proc.

Po godzinie 22:00 ogólna liczba paragonów gwałtownie spada, dlatego wysoki procent udziału alkoholu w tym przedziale nie oznacza, że konsumenci kupują wtedy więcej alkoholu - wynika on raczej z faktu, że odbywa się znacznie mniej transakcji ogółem, a wśród nich częściej pojawia się alkohol - zauważa Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon.

W tych dniach tygodnia kupujemy najwięcej alkoholu

Eksperci PanParagon sprawdzili też, jakie są różnice częstotliwości kupowania alkoholu przez Polaków z rozróżnieniem na dni tygodnia.

Od poniedziałku do czwartku zakupy mają stosunkowo stabilny charakter - udział alkoholu w paragonach rośnie stopniowo w ciągu dnia i osiąga szczyt w godzinach wieczornych, oscylując wokół 15-18 proc. Piątek stanowi punkt zwrotny: popołudniu i wieczorem wartości te gwałtownie rosną, a niemal co piąty paragon zawiera alkohol.

Sobota utrzymuje podobną dynamikę, ale wysoki poziom sprzedaży alkoholu widoczny jest już od godzin porannych, co świadczy o intensywnych przygotowaniach do spotkań i aktywności weekendowych. Niedziela natomiast wyróżnia się najbardziej - udział alkoholu na paragonach jest wysoki zarówno rano, jak i wieczorem, co sprawia, że ten dzień ma najbardziej nietypowy profil zakupowy w całym tygodniu.

Nocna prohibicja w Warszawie

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że "najdalej w marcu" złoży wniosek, by nocna prohibicja obowiązywała w całym mieście. Zaczynamy od dwóch dzielnic, w których jest najwięcej problemów - wyjawił na konferencji przed sesją nadzwyczajną rady miasta.

Złożone projekty dotyczą opinii dwóch dzielnic: Śródmieścia i Pragi-Północ na temat wprowadzenia na ich terenie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Zakaz miałby obowiązywać w godz. 23 do 6.