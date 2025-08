Waloryzacja emerytur w 2025 roku i plany na 2026 rok

Waloryzacja emerytur w Polsce odbywa się corocznie 1 marca i ma na celu ochronę wartości świadczeń przed inflacją. Jej mechanizm określa ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a wskaźnik waloryzacji jest ustalany na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz minimum 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku.

Waloryzacja emerytur w 2025 roku

W 2025 roku emerytury i renty zostały zwaloryzowane o 5,5 proc.. Było to mniej niż w poprzednich latach, co wynika z niższej inflacji. W efekcie, najniższa emerytura wzrosła do 1 878,91 zł brutto, co oznaczało podwyżkę o 97,95 zł. Podwyżka dotyczyła również innych świadczeń, takich jak renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalne czy dodatki pielęgnacyjne. Koszt tej waloryzacji oszacowano na około 22,8 mld zł. Warto dodać, że w 2025 roku nie doszło do drugiej waloryzacji, ponieważ poziom inflacji w pierwszej połowie roku nie przekroczył 5 proc.

Dyskusja o waloryzacji w 2026 roku

Rząd, mając na uwadze niską prognozowaną inflację, zastanawia się nad zmianą sposobu waloryzacji świadczeń w 2026 roku, aby uniknąć "groszowych podwyżek" dla seniorów. Minister rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk ujawniła w Radiu ZET, że trwają rozmowy na temat alternatywnych rozwiązań, a decyzja ma zapaść we wrześniu.

Standardowy wskaźnik waloryzacji na 2026 rok, wyliczony na podstawie inflacji i 20 proc. realnego wzrostu płac, przewiduje podwyżkę na poziomie 4,9 proc. Rząd rozważa jednak inne opcje, które mogłyby być korzystniejsze dla emerytów.

Trzy warianty waloryzacji na 2026 rok, które są obecnie rozważane:

Wariant 1 : Inflacja + 50 proc. realnego wzrostu płac - podwyżka mogłaby wynieść 5,46 proc. zamiast 4,9 proc..

: Inflacja + 50 proc. realnego wzrostu płac - podwyżka mogłaby wynieść 5,46 proc. zamiast 4,9 proc.. Wariant 2 : Tylko realny wzrost płac - ten wariant oznaczałby podwyżkę na poziomie około 3,6 proc., co byłoby mniej korzystne dla seniorów.

: Tylko realny wzrost płac - ten wariant oznaczałby podwyżkę na poziomie około 3,6 proc., co byłoby mniej korzystne dla seniorów. Wariant 3: Waloryzacja kwotowo-procentowa - emerytury do pewnej kwoty (ok. 3900 zł brutto) rosłyby o stałą kwotę (np. 190 zł brutto), a wyższe świadczenia byłyby podnoszone procentowo.

Minister podkreśla, że do wprowadzenia wyższego wskaźnika waloryzacji nie jest potrzebna zmiana ustawy - rząd może go zaproponować w drodze rozporządzenia. Działania te mają na celu zapewnienie seniorom godziwych podwyżek w czasach niskiej inflacji.

Prognozowana wysokość świadczeń po waloryzacji 2026

Niezależnie od ostatecznie wybranego wariantu, wiadomo, że najniższa emerytura ma wzrosnąć z 1 878,92 zł brutto do 1 970,98 zł brutto, co oznaczałoby podwyżkę o 83 zł "na rękę". Podkreśla się, że przy waloryzacji 4,9 proc., minimalna emerytura nie osiągnie jeszcze poziomu 2 tys. zł brutto. Wysokość podwyżki jest mocno zależna od wysokości świadczenia - im wyższa emerytura, tym większa kwota podwyżki.

Fakt sprawdził, jak waloryzacja zmieni wysokość świadczeń.