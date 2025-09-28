Ponowne przeliczenie emerytury BEZ WNIOSKU! Świadczenie może być wyższe nawet o 50 proc.

Kobiety z wybranych roczników korzystają ze specyficznej sytuacji, w której ich świadczenie emerytalne jest wyliczane podwójnie, co przekłada się na znaczne zyski - czyli wzrost emerytury o ponad 50 proc. Problem ten, zniechęcający do kontynuowania pracy, został po raz pierwszy opisany przez portal Interia Biznes, a teraz dostępne są również konkretne dane liczbowe.

Emerytura wyższa nawet o 50 proc. dla kobiet

Według ekspertów, rządzący pozostawili w systemie lukę, która może zapewnić tysiącom kobiet emerytury wyższe nawet o 50 proc. Jak wyjaśniała Interia Biznes, ponowne przeliczenie dotyczy kobiet urodzonych w latach 1949-1968, które przystąpiły do Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE). Dr Tomasz Lasocki z Politechniki Warszawskiej, ekspert ds. ubezpieczeń społecznych, cytowany przez "Fakt", podkreśla, że Korzyści z tytułu ponownego wyliczenia emerytury są nieporównywalnie większe niż 13., a także 14. emerytura.

ZUS nalicza emeryturę tym kobietom w dwóch etapach: najpierw po osiągnięciu wieku emerytalnego, a następnie ponownie po ukończeniu 65 lat. Drugie wyliczenie jest bardziej opłacalne, ponieważ uwzględnia zwaloryzowane składki naliczone również w okresie pobierania pierwszej emerytury, a tabele dalszego trwania życia dla wieku 65 lat są korzystniejsze niż dla wieku 60 lat.

Jakie zyski z ponownego przeliczenia emerytury? Czy to się opłaca?

Zgodnie z analizą przedstawioną przez dr. Tomasza Lasockiego i dr hab. Monikę Domańską w periodyku "Praca i zabezpieczenie społeczne", ponowne przeliczenie emerytury skutkuje finalnie znacznie wyższym świadczeniem dla kobiet. Ich wyliczenia pokazały, że kobieta, która osiągnęła wiek 65 lat w 2017 roku, po drugim przeliczeniu mogła liczyć na świadczenie wyższe o nawet 36,5 proc. "Fakt" podaje jeszcze większe wzrosty, uzależnione od roku przejścia na emeryturę:

dla osób przechodzących na emeryturę w 2018 roku, świadczenie było wyższe o 43,3 proc.;

dla osób przechodzących na emeryturę w 2019 roku, świadczenie było wyższe o 47,6 proc.;

dla osób przechodzących na emeryturę w 2020 roku, świadczenie było wyższe o 61,5 proc.;

dla osób przechodzących na emeryturę w 2021 roku, świadczenie było wyższe o 61,4 proc.;

dla osób przechodzących na emeryturę w 2022 roku, świadczenie było wyższe o 71,2 proc.;

dla osób przechodzących na emeryturę w 2023 roku, świadczenie było wyższe o 58,5 proc.

Średnio, zysk z ponownego przeliczenia emerytury w wieku 65 lat dla tych roczników kobiet wynosi 54,4 proc., co jest zgodne z ogólnym stwierdzeniem zawartym w tytule, mówiącym o emeryturach kobiet wyższych nawet o połowę.

Według naukowców, obecna sytuacja finansowo zniechęca kobiety do dłuższego pozostawania na rynku pracy, ponieważ wcześniejsza decyzja o przejściu na emeryturę może być bardziej opłacalna. Wyliczono, że w tym przypadku częstsza waloryzacja środków na kontach i korzystniejsze tablice dalszego trwania życia działają na korzyść emerytek. Dr Lasocki i dr hab. Domańska są zdania, że ta luka w systemie uniemożliwia podniesienie faktycznego wieku emerytalnego kobiet: Jakiekolwiek działania rządzących mające na celu podniesienie efektywnego wieku emerytalnego kobiet (bez podnoszenia ustawowego wieku) nie mają praktycznej szansy na powodzenie.