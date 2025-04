Emerytura prezydencka w Polsce. Ile wynosi w 2025 roku?

Emerytura prezydencka w Polsce, formalnie nazywana uposażeniem, jest świadczeniem wypłacanym byłym Prezydentom Rzeczypospolitej Polskiej dożywotnio po zakończeniu ich kadencji. Jej wysokość nie jest stała i zależy od bieżącego wynagrodzenia urzędującego prezydenta. Emerytura prezydencka to dożywotnie świadczenie przysługujące byłym Prezydentom Rzeczypospolitej Polskiej po zakończeniu pełnienia urzędu. Zasady jej przyznawania i wysokość są regulowane ustawą. Warto zaznaczyć, że emerytura prezydencka jest odrębnym świadczeniem od "zwykłej" emerytury wypracowanej ze składek do ZUS. W przypadku zbiegu prawa do obu świadczeń, były prezydent ma prawo do wyboru jednego z nich.

Reklama

Jak jest obliczana emerytura prezydencka?

Sposób obliczania tego świadczenia jest ściśle określony przepisami. Emerytura prezydencka stanowi 75 proc. sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, jakie w danym czasie przysługują aktualnemu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej na mocy ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Oznacza to, że wszelkie zmiany w uposażeniu czynnego prezydenta, w tym podwyżki, bezpośrednio wpływają na wysokość świadczeń pobieranych przez byłych prezydentów, automatycznie je zwiększając. Podobnie jak inne świadczenia państwowe, emerytura prezydencka podlega również corocznej waloryzacji.

Reklama

Kiedy następuje wypłata emerytury prezydenckiej?

Wypłata tego uposażenia rozpoczyna się po zakończeniu kadencji prezydenckiej, czyli po okresie objętym wynagrodzeniem za pełnienie urzędu.

Dla kogo emerytura prezydencka?

Emerytura prezydencka przysługuje niezależnie od wieku, posiadanego stażu pracy czy prawa do pobierania innych emerytur, na przykład z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Jest to prawo nabyte z chwilą zakończenia sprawowania urzędu Prezydenta RP.

Ile wynosi emerytura prezydencka w Polsce w 2025 roku?

Jak informuje interia.pl, obecnie emeryturę prezydencką otrzymuje trzech byłych prezydentów RP: Lech Wałęsa (kadencja 1990-1995), Aleksander Kwaśniewski (kadencja 1995-2005) oraz Bronisław Komorowski (kadencja 2005-2010). Okazuje się, że w tym roku wysokość wynagrodzenia zasadniczego dla prezydenta wynosi 18 255,30 zł brutto miesięcznie. A to z kolei oznacza, że aktualnie wysokość emerytury prezydenckich byłych prezydentów wynosi około 13,6 tys. zł brutto miesięcznie.

Co jeszcze otrzymują byli prezydencki RP, oprócz emerytury prezydenckiej?

Oprócz dożywotniego świadczenia emerytalnego, byli Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej korzystają także z szeregu innych przywilejów po zakończeniu pełnienia urzędu. Te dodatkowe uprawnienia obejmują: