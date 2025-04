Nauczyciele po zakończeniu aktywności zawodowej mogą liczyć nie tylko na standardową emeryturę czy nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, ale podobnie jak inni seniorzy, także na szereg dodatków finansowych, które zwiększają ich miesięczne dochody. W 2025 roku wiele z tych dodatków zostało podwyższonych w wyniku waloryzacji świadczeń. Przyznawane są one zarówno z tytułu wieku, jak i pełnionej niegdyś funkcji, stanu zdrowia lub wyjątkowych okoliczności życiowych. W tym artykule omawiamy, jakie dodatki przysługują nauczycielom-emerytom oraz w jakiej wysokości są wypłacane w bieżącym roku.

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

To nie tyle dodatek do emerytury, co specjalny rodzaj świadczenia skierowany do nauczycieli, którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, ale spełnili określone warunki. Aby móc z niego skorzystać, konieczne jest udokumentowanie co najmniej 30-letniego okresu składkowego i nieskładkowego, w tym minimum 20 lat pracy nauczycielskiej, wykonywanej w ramach stosunku pracy w placówce oświatowej. Świadczenie to przysługuje do momentu uzyskania prawa do emerytury i może być łączone z innymi dodatkami, np. trzynastką i czternastką.

Jest to jeden z mniej znanych, ale ważnych dodatków przysługujących nauczycielom, którzy w czasie okupacji niemieckiej lub sowieckiej prowadzili tajne nauczanie. W 2025 roku dodatek ten wynosi 348,22 zł brutto miesięcznie. Aby go otrzymać, należy udokumentować prowadzenie zajęć dydaktycznych w warunkach konspiracyjnych, co często wymaga zaświadczeń od organizacji kombatanckich lub archiwalnych dokumentów. Jest to forma uhonorowania za szczególne zasługi dla edukacji w czasie zagrożenia i represji.

Dodatki do emerytury nauczycielskiej 2025: trzynasta i czternasta emerytura

Emerytowani nauczyciele mogą liczyć na dodatkowe jednorazowe świadczenia pieniężne – tzw. trzynastą i czternastą emeryturę. W 2025 roku:

Trzynastka wypłacana jest wszystkim uprawnionym w kwocie równej najniższej emeryturze – 1878,91 zł brutto. Jest ona przyznawana automatycznie, bez konieczności składania wniosku.

wypłacana jest wszystkim uprawnionym w kwocie równej najniższej emeryturze – 1878,91 zł brutto. Jest ona przyznawana automatycznie, bez konieczności składania wniosku. Czternastka natomiast zależy od wysokości podstawowego świadczenia – pełną kwotę otrzymają osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Dla osób z wyższym świadczeniem stosowana jest zasada „złotówka za złotówkę”.

Oba dodatki są wypłacane raz w roku – trzynastka w kwietniu, a czternastka w drugiej połowie roku.

Ten dodatek ma charakter wsparcia dla seniorów, którzy z racji wieku lub stanu zdrowia wymagają stałej opieki. W 2025 roku wynosi on 348,22 zł brutto miesięcznie. Jest przyznawany z urzędu wszystkim osobom, które ukończyły 75 lat. W przypadku osób młodszych wymagane jest orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

Emerytowani nauczyciele, którzy zostali uznani za kombatantów lub ofiary represji wojennych i powojennych, mogą liczyć na dodatkowe wsparcie w postaci dwóch świadczeń:

Dodatek kombatancki – 348,22 zł brutto miesięcznie;

– 348,22 zł brutto miesięcznie; Dodatek kompensacyjny – 52,23 zł brutto miesięcznie.

Aby je otrzymać, konieczne jest posiadanie odpowiedniego zaświadczenia z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Oba dodatki są wypłacane razem z podstawowym świadczeniem emerytalnym.

Dodatki do emerytury nauczycielskiej 2025: ryczałt energetyczny

Ryczałt energetyczny to świadczenie przysługujące osobom uprawnionym do dodatku kombatanckiego. W 2025 roku jego wysokość wynosi 316,31 zł brutto miesięcznie. Ryczałt ten przeznaczony jest na częściowe pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, gazu, opału oraz innych mediów. Ma szczególne znaczenie dla seniorów samotnie mieszkających, dla których koszty ogrzewania stanowią istotną część domowego budżetu.

Ten dodatek przysługuje osobom, które podczas służby wojskowej za granicą doznały uszczerbku na zdrowiu. Jego wysokość zależy od stopnia uszczerbku i w 2025 roku może wynosić od 93,95 zł do nawet ponad 2442,58 zł brutto miesięcznie. Wysokość świadczenia ustala się na podstawie najniżej emerytury, która w 2025 roku wynosi 1878,91 zł brutto, i ustalonego procentu uszczerbku na zdrowiu.

Dodatki do emerytury nauczycielskiej 2025: świadczenia pieniężne dla osób deportowanych

Osoby, które były deportowane do przymusowej pracy, np. w czasie II wojny światowej lub w okresie powojennym, mogą otrzymać comiesięczne świadczenie w wysokości od 17,46 zł do 348,22 zł i uzależniona jest od liczby pełnych miesięcy pobytu na zesłaniu.Świadczenie to należy się osobom, które spełniają kryteria określone w ustawie i mogą udokumentować swoją historię. Dodatek ten nie jest uzależniony od wysokości emerytury i nie wymaga spełnienia dodatkowych warunków dochodowych.