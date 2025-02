Limit renty wdowiej wzrośnie do 5 636,73 zł brutto miesięcznie

Zgodnie z przepisami renta wdowia nie może przekroczyć trzykrotności minimalnej emerytury. Do końca lutego minimalna emerytura wynosi 1 tys. 780,96 zł zatem jej trzykrotność to kwota 5 tys. 342,88 zł. Od 1 marca 2025 roku, w wyniku waloryzacji emerytur i rent o 5,5%, minimalna emerytura wzrośnie z 1 780,96 zł do 1 878,91 zł brutto, a tym samym limit dla renty wdowiej wzrośnie z 5 342,88 zł do 5 636,73 zł brutto miesięcznie.

ZUS wypłaca rentę wdowią w dwóch wariantach

Renta wdowia to świadczenie, które pozwala osobie owdowiałej na pobieranie zarówno własnej emerytury lub renty, jak i renty rodzinnej po zmarłym małżonku. ZUS wypłaca rentę wdowią w dwóch wariantach: 100 proc. renty rodzinnej i 15 proc. własnego świadczenia lub 100 proc. własnego świadczenia i 15 proc. renty rodzinnej.

Jak obliczyć wysokość renty wdowiej?

Określić wysokość własnego świadczenia (np. emerytury lub renty)

Określić wysokość renty rodzinnej po zmarłym małżonku

Wybrać korzystniejszą opcję:

100% własnego świadczenia + 15% renty rodzinnej

100% renty rodzinnej + 15% własnego świadczenia

Wybór zależy od indywidualnych kwot obu świadczeń

Warunki uzyskania renty wdowiej:

niepozostawanie w związku małżeńskim

osiągnięcie wieku emerytalnego - co najmniej 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn

pozostanie we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka, wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego

nabycie prawa do renty rodzinnej nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego - kobieta może starać się o rentę, jeśli została wdową nie wcześniej niż w wieku 55 lat, a mężczyzna, jeśli został wdowcem nie wcześniej niż w wieku 60 lat

Te świadczenia wzrosną od 1 marca 2025 roku

Waloryzacja, która zacznie obowiązywać od 1 marca 2025 roku oznacza podwyżka świadczeń będzie dotyczyć emerytur i rent w systemie powszechnym, rolniczym i mundurowym, a także świadczeń przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych i dodatków do emerytur i rent. Wzrośnie też renta rodzinna.