Trzynasta emerytura to dodatkowe świadczenie pieniężne, wypłacane emerytom i rencistom raz w roku. Wypłata trzynastej emerytury następuje w kwietniu. Świadczenie w postaci 13. emerytury jest wypłacane przez różne instytucje, w tym ZUS, KRUS, Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA oraz Wojskowe Biura Emerytalne MON. Oznacza to, że zarówno rolnicy, jak i emeryci służb mundurowych mogą liczyć na ten dodatek. Warto podkreślić, że kwota 13. emerytury nie zależy od wysokości podstawowego świadczenia. Mimo to, nie wszyscy seniorzy otrzymają ten dodatek. Istnieją trzy grupy osób, które nie są uprawnione do tego świadczenia.

Trzynasta emerytura - komu nie przysługuje?

Co roku, w kwietniu, emeryci i renciści otrzymują dodatkową wypłatę, czyli tzw. 13. emeryturę. To świadczenie jest przyznawane automatycznie, bez konieczności składania dodatkowych wniosków. Jego wysokość jest równoważna najniższej emeryturze, która ustalana jest co roku w marcu. Osoby pobierające świadczenia przedemerytalne otrzymają 13. emeryturę miesiąc później, czyli w maju.

Aby otrzymać trzynastą emeryturę w 2025 roku, należy spełnić jeden warunek: Posiadać prawo do jednego z wymienionych świadczeń najpóźniej do 31 marca 2025 roku:

emerytury,

renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej, renty rodzinnej, renty szkoleniowej,

rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,

świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Komu nie przysługuje trzynasta emerytura?

Nie wszyscy emeryci są uprawnieni do dodatkowego świadczenia. Istnieje kilka sytuacji, w których takie świadczenie nie przysługuje. Jedną z takich grup są sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku. Ich świadczenia, pochodzące bezpośrednio ze Skarbu Państwa, nie są traktowane jako emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wysokość tych świadczeń wynosi 75 proc. ostatniego wynagrodzenia zasadniczego wraz z dodatkiem za wysługę lat, jakie otrzymywali na zajmowanym stanowisku.

Osoby pobierające tzw. "emeryturę olimpijską", przyznawaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki wybitnym sportowcom, również nie są uprawnione do otrzymania trzynastej emerytury wypłacanej przez ZUS. Ponadto, świadczenie to nie przysługuje osobom, których prawo do świadczeń emerytalnych lub rentowych zostało zawieszone na dzień 31 marca 2025 roku, np. w przypadku przekroczenia limitu dodatkowych dochodów przez osoby pobierające wcześniejszą emeryturę.

Kiedy można stracić prawo do trzynastej emerytury?

Osoby pobierające świadczenie emerytalne przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, które podejmują dodatkową pracę, powinny pamiętać o obowiązujących limitach zarobkowych. Przekroczenie 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia może skutkować zawieszeniem emerytury, co wiąże się również z utratą prawa do trzynastej pensji.

Od 1 grudnia 2024 roku obowiązują nowe zasady dorabiania dla osób pobierających emeryturę lub rentę, które jeszcze nie ukończyły wieku emerytalnego. Mogą one dorobić do swojego świadczenia maksymalnie kwotę odpowiadającą 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju, czyli 5713,20 zł brutto.W przypadku przekroczenia tego limitu, ale nie przekroczenia kolejnego progu (130 proc. średniej krajowej), świadczenie zostanie zmniejszone o nadwyżkę, jednak nie więcej niż o 890,63 zł. Jeśli natomiast zarobki przekroczą 130 proc. średniej krajowej (10 610,20 zł brutto), wypłata świadczenia zostanie całkowicie wstrzymana. Należy pamiętać, że podane limity obowiązują tylko do końca lutego 2025 roku i mogą ulec zmianie w przyszłości.