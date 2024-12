Minimalna emerytura wynosząca 1789,96 zł brutto nie zapewnia wielu osobom godziwego poziomu życia. W związku z tym pojawia się pytanie o to, jakie wynagrodzenie jest niezbędne do osiągnięcia miesięcznego świadczenia emerytalnego w wysokości 3000 złotych.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Od czego zależy wysokość emerytury?

Wysokość przyszłej emerytury jest wypadkową wielu czynników, takich jak: wiek przejścia na emeryturę, prognozowana długość życia, zwaloryzowany kapitał początkowy, środki zgromadzone na subkoncie oraz okres składkowy. Precyzyjne oszacowanie wysokości świadczenia możliwe jest dzięki kalkulatorowi emerytalnemu dostępnemu na stronie ZUS. Należy jednak pamiętać, że wynik uzyskany za pomocą tego narzędzia ma charakter orientacyjny.

Reklama

Warunki otrzymania minimalnej emerytury

Aby kwalifikować się do minimalnej emerytury w Polsce, należy spełnić określone warunki:

Wiek emerytalny - kobiety muszą osiągnąć 60 lat, a mężczyźni 65 lat.

Staż pracy - 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Obecnie, dla osób spełniających te kryteria, minimalna kwota emerytury w Polsce wynosi 1783,82 zł brutto, co przekłada się na 1623,28 zł netto.

Jaką emeryturę dostaniemy przy zarobkach na poziomie 3 tys. zł?

Osoby zarabiające obecnie 3000 złotych brutto mogą oczekiwać, że ich przyszła emerytura wyniesie około 1000 złotych.Jednak, w świetle obowiązujących przepisów, kwota ta zostanie podwyższona do wysokości minimalnej emerytury, czyli 1789,96 złotych brutto. Oznacza to, że po odliczeniu składek i podatku, na rękę otrzymają one około 1620,67 złotych netto.

W polskim systemie emerytalnym wiek przejścia na emeryturę wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Oznacza to, że przeciętny Polak spędza na aktywności zawodowej od 30 do 40 lat. Wysokość otrzymywanej emerytury po tak długim okresie pracy jest zależna od wielu zmiennych, takich jak zwaloryzowany kapitał początkowy, środki zgromadzone na subkoncie oraz średnie dalsze trwanie życia.

Ile trzeba zarabiać, aby otrzymać 3 tys. zł emerytury?

Zgodnie z szacunkami ZUS, osiągnięcie miesięcznej emerytury w wysokości 3000 złotych wymaga obecnie zarobków rzędu 6300 złotych brutto. Należy jednak pamiętać, że podana kwota ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie w przyszłości.

Polecamy miesięczną subskrypcję cyfrową DGP - Pakiet Premium