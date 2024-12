Świadczenie dla opozycjonistów, wprowadzone w marcu 2015 roku za kadencji rządu koalicji PO-PSL, uległo znaczącej waloryzacji. Po utrzymywaniu się na poziomie 565,67 zł przez dłuższy czas, od września 2023 roku jego wysokość została zrównana z minimalną emeryturą, osiągając w marcu 2024 roku kwotę 1780,96 zł.

Od 1 września 2023 roku osoby, które działały w opozycji w czasach PRL, otrzymują co miesiąc dodatek do emerytury równy najniższej emeryturze w Polsce. To oznacza, że kwota tego dodatku będzie się zwiększać za każdym razem, gdy podniesiona zostanie najniższa emerytura. Do końca marca 2025 roku ten dodatek wyniesie 1780,96 zł.

Świadczenie dla byłych opozycjonistów antykomunistycznych

Osoby, które były aktywnymi uczestnikami opozycji antykomunistycznej lub doznały represji politycznych, mają prawo do specjalnego świadczenia. Aby skorzystać z tego prawa, należy złożyć wniosek do Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, który po przeprowadzeniu stosownych czynności przyzna status uprawniający do świadczenia.

Aby uzyskać status byłego opozycjonisty lub osoby represjonowanej, kandydat musi wykazać się spełnieniem określonych warunków. Wymagania te obejmują co najmniej roczną aktywność w zorganizowanych ruchach oporu przeciwko reżimowi komunistycznemu oraz co najmniej miesięczne więzienie związane z tą działalnością.

Zgodnie z przepisami, świadczenie pieniężne dla byłych działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych przyznawane jest w drodze indywidualnej decyzji administracyjnej, wydanej przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na wniosek zainteresowanego.

To świadczenie można porównać do trzynastej emerytury, z tą różnicą, że jest wypłacane nie raz w roku, ale co miesiąc. Oznacza to, że beneficjenci otrzymują dodatkowe 1780,96 zł, czyli kwotę równą minimalnej emeryturze, co znacznie poprawia ich sytuację finansową. Co ważne, świadczenie to jest zwolnione z podatku i nie wpływa na wysokość innych świadczeń, co czyni je jeszcze bardziej atrakcyjnym.

