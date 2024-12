Wysokość emerytury ustalana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest uzależniona od stosunku podstawy wymiaru emerytury do średniej przewidywanej długości życia wyrażonej w miesiącach. Ta ostatnia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest co roku ogłaszana do 31 marca przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i publikowana następnie w Monitorze Polskim.

Od tego zależy wysokość emerytury

Wysokość przyszłej emerytury jest złożonym wynikiem wielu zmiennych, w tym wieku przejścia na emeryturę, przewidywanej długości życia, skorygowanego kapitału początkowego, środków zgromadzonych na subkoncie oraz okresu opłacania składek. Dokładne oszacowanie wysokości świadczenia umożliwia kalkulator emerytalny dostępny na stronie ZUS. Warto jednak podkreślić, że wynik uzyskany za pomocą tego narzędzia ma charakter szacunkowy.

Warunki otrzymania minimalnej emerytury

Aby otrzymać minimalną emeryturę w Polsce, konieczne jest spełnienie dwóch podstawowych kryteriów: osiągnięcie odpowiedniego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn) oraz posiadanie wymaganego stażu pracy (20 lat dla kobiet, 25 lat dla mężczyzn). Obecnie, dla osób spełniających te kryteria, minimalna kwota emerytury w Polsce wynosi 1783,82 zł brutto, co przekłada się na 1623,28 zł netto.

Ile trzeba zarabiać, żeby otrzymać 4 tys. zł emerytury?

Każdy ubezpieczony ma możliwość samodzielnego oszacowania wysokości swojej przyszłej emerytury. Na platformie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dostępny jest specjalistyczny kalkulator, który pozwala na wstępne obliczenie przewidywanego świadczenia emerytalnego. Kalkulator emerytalny ZUS wymaga podania pewnych danych osobowych i zawodowych, by umożliwić wstępne obliczenie wysokości przyszłej emerytury. Wystarczy wprowadzić informacje dotyczące wysokości ostatnich zarobków, wieku oraz planowanego wieku emerytalnego.

Mimo że minimalna emerytura w Polsce wynosi obecnie 1780,96 zł brutto, to kwota ta stanowi zaledwie około 41 proc. minimalnego wynagrodzenia, które od lipca do grudnia 2024 roku wynosi 4300 zł brutto. Tak niski poziom świadczenia emerytalnego nie pozwala na utrzymanie godnego standardu życia. W związku z tym bardziej adekwatnym rozwiązaniem wydaje się emerytura w wysokości około 4000 zł brutto. Aby osiągnąć takie świadczenie, niezbędne są odpowiednio wysokie zarobki przez całe życie zawodowe.

Symulacje przeprowadzone za pomocą kalkulatora emerytalnego ZUS wskazują, że aby osiągnąć świadczenie emerytalne w wysokości 4000 złotych brutto, konieczne jest obecnie osiąganie miesięcznych zarobków przekraczających 8000 złotych brutto. Szczególnie dotyczy to osób w wieku około 40 lat, planujących przejście na emeryturę w ustawowym wieku. Kobiety po 40. roku życia musiałyby zarabiać znacznie więcej, około 11 000 złotych brutto, by zapewnić sobie taką emeryturę. Wynika to z dłuższej średniej długości życia kobiet i wcześniejszego wieku przejścia na emeryturę.

