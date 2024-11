W polskim systemie emerytalnym, obowiązującym od 1999 roku, wysokość świadczenia emerytalnego zależy bezpośrednio od wysokości zgromadzonych składek emerytalnych. Im większa suma składek, tym wyższa potencjalna emerytura. Ten prosty mechanizm sprawia, że okresy przebywania na zwolnieniach lekarskich, podczas których składki nie są odprowadzane, mają bezpośredni wpływ na wysokość przyszłego świadczenia.

Jak L4 wpływa na wysokość emerytury?

Podczas zwolnienia lekarskiego pracownik otrzymuje zasiłek chorobowy, który jednak nie jest w pełni równoważny wynagrodzeniu. Choć okres choroby jest wliczany do stażu pracy, to brak odprowadzanych składek emerytalnych w tym czasie powoduje istotne obniżenie przyszłej emerytury. Suma zgromadzonych składek, będąca podstawą wyliczenia świadczenia, ulega zmniejszeniu.

Jak więc widać, częste korzystanie ze zwolnień lekarskich obniża przyszłą emeryturę. Dlaczego? Emerytura zależy od okresów pracy i odprowadzanych składek. Kiedy jesteśmy chorzy, nie płacimy składek, a to oznacza mniej pieniędzy na koncie emerytalnym. Nie tylko zwolnienia lekarskie, ale też inne przerwy w pracy, jak np. urlopy bezpłatne, wpływają na obniżenie wysokości przyszłego świadczenia.

O ile L4 może obniżyć emeryturę?

Wyobraźmy sobie, że ktoś zarabia 5000 złotych miesięcznie. Z tej kwoty część przeznaczana jest na przyszłą emeryturę. Jeśli taka osoba zachoruje i będzie na zwolnieniu lekarskim przez pół roku, to przez ten czas przestanie odkładać na emeryturę. Oznacza to, że na jej koncie emerytalnym będzie mniej pieniędzy. W efekcie, gdy kiedyś będzie pobierała emeryturę, może dostać nieco niższą kwotę niż gdyby przez cały czas pracowała. Różnica może nie być duża, ale jeśli ktoś często choruje, to może się ona znacząco zwiększyć. Dlatego nie warto chodzić do pracy z gorączką, tylko po to, żeby mieć trochę wyższą emeryturę. Jednak jeśli ktoś zachoruje tylko raz na jakiś czas na tydzień czy dwa, to nie ma się czym martwić – wpływ na przyszłą emeryturę będzie niewielki.

W jakich sytuacjach przez L4 można nie otrzymać emerytury?

Aby otrzymać najniższą gwarantowaną emeryturę w wysokości 1780,96 zł, wymagane jest spełnienie określonych warunków. Kobiety muszą wykazać co najmniej 20 lat, a mężczyźni 25 lat stażu pracy. Wiek emerytalny wynosi odpowiednio 60 i 65 lat. Warto podkreślić, że do stażu pracy wliczane są okresy pobierania zasiłku chorobowego (L4), nawet jeśli nie były one opłacane składkami.Jednak ZUS uwzględnia okresy nieskładkowe jedynie do wysokości 1/3 okresów składkowych. Przekraczanie tego limitu może negatywnie wpłynąć na wysokość przyszłej emerytury, a nawet skutkować utratą prawa do świadczenia.

Okresy nieskładkowe to takie, w których nie odprowadzano składek emerytalnych do ZUS. Obejmują one nie tylko zwolnienia lekarskie (L4), ale również okresy pobierania zasiłków opiekuńczych, przebywania na urlopach bezpłatnych, korzystania ze świadczeń rehabilitacyjnych, zasiłków dla bezrobotnych, rent chorobowych, świadczeń przedemerytalnych, a także okresy studiów oraz pobierania stypendiów czy zasiłków z Funduszu Pracy. Powyższe okresy są nieskładkowe, wliczą się jednak do stażu pracy. Warto dodać, że urlopy macierzyńskie i wychowawcze są wliczane do okresów składkowych.

Jak wyliczyć wysokość emerytury?

Chcesz wiedzieć, na jaką emeryturę możesz liczyć? Zaloguj się na swoje konto na PUE ZUS i skorzystaj z kalkulatora emerytalnego. Dzięki niemu szybko obliczysz prognozowaną wysokość świadczenia na najbliższe lata. Możesz też odwiedzić placówkę ZUS i porozmawiać z doradcą emerytalnym.

