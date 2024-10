Czeski rząd planuje powiązać wiek emerytalny ze średnią długością życia, co oznacza jego stopniowe podwyższanie o około miesiąc rocznie. Osoby urodzone po 1995 roku będą przechodziły na emeryturę najwcześniej w wieku 66 lat. Celem tych zmian jest zapewnienie, że wszyscy emeryci, niezależnie od daty urodzenia, będą mogli cieszyć się emeryturą przez podobny okres czasu.

Podniesienie wieku emerytalnego w Czechach

Czechy i Polska borykają się z podobnym wyzwaniem demograficznym, charakteryzującym się starzeniem się społeczeństwa i spadkiem liczby osób w wieku produkcyjnym. Wydłużająca się długość życia i zmniejszająca się liczba urodzeń prowadzą do wzrostu obciążenia systemu emerytalnego. Eksperci ostrzegają, że jeśli obecne trendy się utrzymają, to już za kilkanaście lat system emerytalny może znaleźć się na skraju załamania, generując deficyt sięgający 3,5 proc. PKB.

Specjaliści od gospodarki i ludności w Czechach alarmują, że obecny system emerytalny jest niezrównoważony i prowadzi do narastającego zadłużenia państwa. Według prognoz, jeśli nie zostaną wprowadzone istotne zmiany, po 2035 roku deficyt systemu emerytalnego może sięgnąć nawet 3,5 proc. PKB rocznie, co w przeliczeniu na obecne ceny oznacza około 280 miliardów koron czeskich. Jedynymi alternatywami dla podwyższenia wieku emerytalnego są znaczące zwiększenie składek na ubezpieczenie społeczne (nawet o 10 procent) lub obniżenie wysokości emerytur o około jedną trzecią w stosunku do wynagrodzeń.

Dyskusje na temat podniesienia wieku emerytalnego w Polsce

Kwestia emerytur w Polsce pozostaje tematem gorących dyskusji publicznych i powraca regularnie w debacie politycznej. Ostatnio dyskusję tę ponownie podjęła minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, poruszając problem emerytur kobiet. Na początku sierpnia minister stwierdziła, że nie można wykluczyć konieczności podwyższenia wieku emerytalnego w przyszłości. Jednak, w pierwszej kolejności należy skupić się na zwiększeniu atrakcyjności pracy dla osób starszych poprzez zapewnienie im odpowiednich bodźców ekonomicznych i możliwości podnoszenia kwalifikacji. Następnie zapewniała, że obecny rząd nie planuje zmian w wieku emerytalnym.

Jakie skutki z podwyższenia wieku emerytalnego w Polsce?

Dziennik "Fakt" przeprowadził analizę, która pokazuje, jak podwyższenie wieku emerytalnego do 67 lat wpłynęłoby na wysokość emerytur. Szczególnie dotkliwe konsekwencje odczułyby kobiety, które musiałyby pracować o 7 lat dłużej niż obecnie. Mężczyźni, choć również musieliby pracować dłużej (o 2 lata), to właśnie kobiety mogłyby liczyć na największy wzrost wysokości świadczenia emerytalnego. Jak wyliczył "Fakt", przy wynagrodzeniu brutto w wysokości 5000 zł, dodatek za 7 lat pracy mógłby wynieść około 406 zł brutto miesięcznie. Dla porównania mężczyzna pracujący do 67. roku życia otrzymałby dodatek w wysokości 116 zł.

Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS, podkreśla konieczność dyskusji na temat podwyższenia wieku emerytalnego, argumentując, że coraz dłuższe życie wymaga dostosowania systemu emerytalnego. Jak zaznaczył, kobiety odchodząc na emeryturę w wieku 60 lat, mogą spędzić na emeryturze nawet 22 lata, a przy późnym rozpoczęciu kariery zawodowej gromadzą niewielkie kapitały emerytalne. Ponadto specjaliści od rynku pracy od lat sugerują, że Polacy powinni rozważyć przedłużenie aktywności zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego, co przełoży się na wyższe świadczenia emerytalne.

