Do pewnego czasu obowiązywały w systemie emerytalnym inne regulacje. W związku z tym część danych dotyczących zatrudnienia mogła zostać utracona w archiwach urzędowych, co mogło prowadzić do zaniżenia wysokości świadczenia. Odzyskanie i dostarczenie do ZUS dokumentów potwierdzających pracę umożliwia ponowne obliczenie wysokości emerytury, a potencjalnie także jej podwyższenie.