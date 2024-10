Od marca 2024 roku najwyższe emerytury w Polsce przekraczają 6200 złotych miesięcznie. To efekt podwyżek, które weszły w życie na początku roku. Jednak nie każdy senior może na taką kwotę liczyć. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać tak wysokie świadczenie?

Emerytura honorowa 2024/2025

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje specjalną emeryturę osobom, które ukończyły setny rok życia. Ta forma dodatkowego świadczenia została wprowadzona ustawą z 1998 roku i jest wypłacana od 1 stycznia 1999 roku. Z dniem osiągnięcia określonego wieku, każdy uprawniony obywatel otrzymuje automatycznie dodatkowe świadczenie emerytalne przyznawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wysokość tego świadczenia jest corocznie podwyższana o wskaźnik waloryzacji, który w marcu 2024 roku wynosił 12,12 proc. W rezultacie kwota emerytury honorowej uległa zwiększeniu o ponad 700 złotych w porównaniu z rokiem poprzednim.

Kto może otrzymać emeryturę honorową?

Najwyższym dodatkowym świadczeniem emerytalnym w Polsce jest emerytura honorowa, przyznawana wyłącznie stulatkom. Jej wprowadzenie stanowi wyraz uznania dla osób, które osiągnęły tak wyjątkowy wiek. Mimo że początkowa wartość tego świadczenia była stosunkowo niska, to z biegiem czasu jego wysokość uległa znacznemu zwiększeniu. Osoby, które ukończyły setny rok życia, otrzymują obecnie miesięczne świadczenie honorowe w wysokości 6246,13 zł. Wypłata tego świadczenia następuje automatycznie dla osób już pobierających świadczenia z ZUS. Natomiast osoby niepobierające świadczeń zobowiązane są do złożenia stosownego wniosku.

Zmiany w emeryturze honorowej w 2024 roku

Wysokość emerytury honorowej jest corocznie podwyższana w wyniku waloryzacji. Wskaźnik waloryzacji za marzec 2024 roku, wynoszący 12,12 proc., spowodował znaczący wzrost kwoty tego świadczenia. Najistotniejsze modyfikacje świadczenia honorowego to: podwyżka o 705,88 złotych, co przełożyło się na wzrost miesięcznej kwoty z 5540,25 złotych do 6246,13 złotych, oraz ustalenie, że nowa wysokość świadczenia obowiązuje do końca okresu jego pobierania.

Te dwa roczniki dostaną emeryturę honorową

Świadczenie honorowe jest przyznawane wyłącznie osobom, które ukończyły sto lat. W związku z powyższym taką kwotę z ZUS otrzymać mogą seniorzy z dwóch roczników - 1924 (urodzeni od 1 marca) i 1925 (urodzeni do 28 lutego).

Ile osób pobiera emeryturę honorową?

Zgodnie z danymi ZUS, świadczenie honorowe otrzymuje około 2850 obywateli Polski. Dominującą grupą beneficjentów są kobiety, co jest zgodne z ogólną tendencją do dłuższego życia wśród pań. Liczba kobiet pobierających tę formę emerytury jest niemal sześciokrotnie wyższa niż liczba mężczyzn.