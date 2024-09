Program "Aktywni rodzice w pracy" stanowi korzystne rozwiązanie dla emerytów. Rodzice, którzy chcą wrócić do pracy po urlopie rodzicielskim, mogą otrzymać od ZUS świadczenie w wysokości 1500 zł lub 1900 zł na zatrudnienie opiekunki dla dziecka w wieku od 12 do 35 miesięcy.

Skąd wyższa emerytura?

W przypadku braku alternatywnych rozwiązań opiekuńczych często to właśnie dziadkowie podejmują się opieki nad wnukami. Nowy program umożliwia rodzicom przekazanie dodatkowego wsparcia finansowego osobom sprawującym tę rolę. Istnieje jednak również możliwość korzystniejszego wykorzystania tych środków.

Zgodnie z doniesieniami "Faktu", podpisanie umowy o opiekę z dziadkami lub inną osobą uprawnia do skorzystania z państwowego wsparcia finansowego. Obejmuje ono opłacenie składek emerytalnych, rentowych, wypadkowych i zdrowotnych za opiekuna dziecka. Składki będą naliczane od podstawy nieprzekraczającej 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli obecnie 2150 zł. W przypadku składek emerytalnych i rentowych miesięczna wysokość tych składek wyniesie 591,68 zł.Oznacza to, że dzięki podpisaniu umowy uaktywniającej z osobą na emeryturze, rodzice mogą przyczynić się do zwiększenia jej przyszłego świadczenia.

O ile wyższa emerytura?

Jak podaje dziennik, sama składka emerytalna finansowana przez państwo w ramach takiej umowy wyniesie około 420 złotych miesięcznie. Oznacza to, że po dwóch latach opieki nad dzieckiem emerytura babci lub dziadka może wzrosnąć o ponad 10 000 złotych.

Program "Aktywny rodzic"

Oprócz tradycyjnego "babciowego" rodzice będą mogli skorzystać z dwóch nowych świadczeń: "Aktywnie w domu" (zastępującego Rodzinny Kapitał Opiekuńczy) oraz "Aktywnie w żłobku" (zastępującego obecne "żłobkowe"). Pierwsze z nich przewiduje comiesięczne wsparcie w wysokości 500 zł przez 24 miesiące dla dzieci w wieku od 12 do 35 miesięcy, drugie zaś - maksymalnie 1500 zł miesięcznie na opiekę żłobkową do ukończenia przez dziecko 3 roku życia.

Nowy program wejdzie w życie z dniem 1 października 2024 roku. ZUS dysponuje dwumiesięcznym terminem na rozpatrzenie złożonego wniosku. Oznacza to, że pierwsze wypłaty świadczeń można oczekiwać pod koniec bieżącego roku, wraz z ewentualnym wyrównaniem należności od października.