Jakie warunki twórcy i artyści muszą spełnić, żeby przejść na wcześniejszą emeryturę?

Aby skorzystać z tego uprawnienia artyści i twórcy, urodzeni między 1949 a 1969, muszą spełnić kilka warunków: nie być członkiem Otwartego Funduszu Emerytalnego (OFE) lub zrezygnować z OFE, a także przepracować co najmniej 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni), z czego przynajmniej 15 lat w zawodzie artystycznym lub twórczym. Ważne jest, aby do końca 2008 roku osiągnęli wiek emerytalny odpowiedni dla swojej specjalizacji.

Wcześniejsza emerytura dla twórców i artystów

Twórcy i artyści urodzeni po 1949 roku, którzy nie są członkami Otwartych Funduszy Emerytalnych lub zdecydują się na przeniesienie środków z OFE do budżetu państwa, również mogą ubiegać się o wcześniejszą emeryturę, pod warunkiem że osiągnęli wiek emerytalny właściwy dla osób wykonujących działalność twórczą lub artystyczną oraz spełnili wymagany staż pracy, w tym co najmniej 15 lat w zawodzie artysty lub twórcy. Ten warunek stażu dotyczył osób, które przed 1 stycznia 1999 roku osiągnęły wiek emerytalny.

Ile wynosi wiek emerytalny dla osób wykonujących działalność artystyczną lub twórczą?

Osoby wykonujące zawody związane z artystyczną lub twórczą działalnością fizyczną, takie jak tancerze, akrobaci czy kaskaderzy, mogą przejść na emeryturę odpowiednio w wieku 40 lat (kobiety) i 45 lat (mężczyźni). Dla muzyków grających na instrumentach dętych lub treserów zwierząt drapieżnych wiek emerytalny wynosi 45 lat dla kobiet i 50 lat dla mężczyzn. Z kolei muzycy grający na instrumentach smyczkowych, perkusyjnych lub klawiszowych, operatorzy obrazu filmowego oraz fotografowie mogą przejść na emeryturę w wieku 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni).

Ile może wynieść wcześniejsza emerytura twórców i artystów?

Zawody związane z kulturą, choć często uprawniające do wcześniejszej emerytury, wiążą się zazwyczaj z niższymi niż przeciętnie zarobkami. Pracownicy instytucji kultury, tacy jak muzycy orkiestrowi, zarabiają średnio około 4000 złotych netto miesięcznie, co nie gwarantuje godziwych świadczeń emerytalnych po przejściu na wcześniejszą emeryturę, zwłaszcza po długiej karierze w tej samej instytucji.

Wcześniejsza emerytura dla artystów i twórców a emerytura pomostowa

Emerytury wcześniejsze i pomostowe, choć często mylone, to odrębne świadczenia emerytalne. Pierwsze, będące pozostałością po systemie emerytalnym PRL, przysługują wybranym grupom zawodowym jako specjalny przywilej. Emerytura pomostowa, wprowadzona w 2009 roku, jest formą rekompensaty dla osób, które straciły prawo do wcześniejszej emerytury z uwagi na pracę w trudnych warunkach. Należy podkreślić, że twórcy i artyści nie są objęci tym przywilejem. W ubiegłym roku pojawiła się inicjatywa rozszerzenia uprawnień do emerytury pomostowej o tancerzy baletowych.