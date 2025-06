Emerytura Jarosława Kaczyńskiego

Zgodnie z oświadczeniem majątkowym Jarosława Kaczyńskiego, prezes Prawa i Sprawiedliwości w ubiegłym roku otrzymywał emeryturę wynoszącą ponad 11 tysięcy złotych miesięcznie. Portal Super Biznes, analizując deklarację Kaczyńskiego, wskazał, że jego roczny dochód z emerytury wyniósł dokładnie 132 321,10 zł, co daje średnio 11 027 zł brutto miesięcznie.

Reklama

Eksperci, cytowani przez "Fakt", sugerują, że wzrost ten może wynikać z przeliczenia świadczenia. Jest to możliwe, gdy emeryt w czasie pobierania emerytury jednocześnie pracuje i opłaca składki. Kaczyński łączył bowiem pobieranie emerytury z mandatem poselskim, a w poprzedniej kadencji rządu pełnił również funkcję wicepremiera. Dodatkowo, w zeszłym roku Jarosław Kaczyński skończył 75 lat, co automatycznie uprawnia go do dodatku pielęgnacyjnego w wysokości około 330 zł miesięcznie, przyznawanego przez ZUS.

Podwyżka emerytury Jarosława Kaczyńskiego

Reklama

Przewiduje się, że w 2026 roku świadczenie emerytalne Kaczyńskiego wzrośnie o ponad 500 złotych, jeśli wskaźnik waloryzacji, prognozowany przez rząd, utrzyma się na poziomie 4,9 proc. Jednak, spadek inflacji w kolejnych latach może oznaczać niższe podwyżki emerytur, rent i dodatków.

Inne źródła dochodów Jarosława Kaczyńskiego

Warto również zaznaczyć, że emerytura to nie jedyne źródło dochodów Jarosława Kaczyńskiego. Super Biznes przypomina, że kwota bazowa dla wynagrodzeń parlamentarnych wzrosła z 1789,42 zł do 1878,89 zł, co może wpłynąć na wzrost jego dodatkowego wynagrodzenia. Z oświadczenia majątkowego wynika, że oprócz emerytury, co miesiąc Jarosław Kaczyński otrzymuje ponad 18 tysięcy złotych z innych źródeł, takich jak dieta parlamentarna czy wynagrodzenie za pracę w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Nieruchomości i oszczędności Jarosława Kaczyńskiego

Kaczyński nadal jest właścicielem jednej trzeciej domu o powierzchni około 150 m kw. Całość nieruchomości wycenił na 2,2 miliona złotych, co stanowi wzrost w porównaniu do poprzednich deklaracji (wcześniej 1,8 miliona złotych). Zwiększyły się również jego oszczędności: z 338 tysięcy złotych trzymanych w gotówce (w poprzednim roku) do 380 944 złotych w najnowszym oświadczeniu.

Kredyt Jarosława Kaczyńskiego

Prezes PiS wciąż spłaca kredyt w SKOK-u Stefczyka, który pierwotnie wynosił 135 tysięcy złotych. Jego zadłużenie zmniejszyło się z deklarowanych wcześniej 54 tysięcy złotych do nieco ponad 45 tysięcy złotych.