Rząd w środę przyjął pakiet rozwiązań podatkowych związanych z Polskim Ładem.

Reklama

Resort rodziny w opublikowanym w czwartek komunikacie przypomniał, że zmiany w prawie podatkowym to jedna z kluczowych reform zapowiedzianych w programie. Jak podało MRiPS, zyska na niej niemal 18 mln podatników, w tym ok. 8 mln emerytów i rencistów.

Jednym z założeń reformy jest brak opodatkowania świadczeń emerytalnych i rentowych do wysokości 2500 zł brutto. Dzięki temu - jak wskazał resort - w portfelach 90 proc. emerytów i rencistów zostanie więcej pieniędzy, a 65 proc. emerytów i rencistów w ogóle nie zapłaci podatku.

Wsłuchujemy się w potrzeby osób starszych i konsekwentnie rozszerzamy działania w ramach polityki senioralnej – podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Emerytury bez podatku będą nie tylko realnym finansowym wsparciem dla osób otrzymujących najniższe świadczenia. To również, a może przede wszystkim, wyraz naszej troski o seniorów i ich codzienne bolączki – dodała szefowa MRiPS.

Według nowych zasad dochody emerytów i rencistów zwiększą się odpowiednio o wysokość podatku. Przy świadczeniu w wysokości 2500 zł brutto, to dodatkowe 2250 zł rocznie. Ale zyskają również seniorzy otrzymujący wyższe świadczenia, ponieważ zapłacą podatek jedynie od kwoty przekraczającej 2500 zł brutto. Dla przykładu – przy emeryturze w wysokości 3500 zł brutto, w portfelu emeryta lub rencisty co roku zostanie 1320 złotych więcej.

Reklama

MRiPS podkreśliło, że emerytury bez podatku to jeden z fundamentów Polskiego Ładu, który ma zmniejszyć nierówności społeczne i stworzyć lepsze warunki do życia dla wszystkich obywateli.

Resort zaznaczył, że przyjęte przez Radę Ministrów przepisy to kolejne działanie, mające na celu wzmocnienie bezpieczeństwa finansowego seniorów w Polsce.

Waloryzacja świadczeń

Waloryzacja świadczeń, 13. i 14. emerytura czy wprowadzony w 2019 roku program Mama 4 plus, to rozwiązania, które skutecznie poprawiają sytuację finansową seniorów w Polsce. Kolejnym jest realizowana w ramach założeń Polskiego Ładu, emerytura bez podatku - wymieniła minister Maląg.

Dajemy naszym seniorom jasny komunikat: Wasze bezpieczeństwo finansowe jest dla nas bardzo istotne, dlatego wprowadzamy kolejne narzędzia - dodała.

Ministerstwo wskazało, że kompleksowa polityka senioralna, obok bezpieczeństwa finansowego emerytów i rencistów, kładzie duży nacisk na aktywizację seniorów. Stąd - jak wyliczał resort - program "Senior plus", dzięki któremu powstają domy i kluby dla seniorów oraz "Aktywni plus" promujący zwiększenie uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym. Na realizację tych programów rząd przeznaczy w tym roku 100 mln złotych, a do 2025 roku – pół miliarda złotych.

MRiPS przekazało, że na wszystkie rozwiązania stosowane obecnie w ramach polityki senioralnej rząd Prawa i Sprawiedliwości przeznaczy w 2021 roku ok. 36 mld zł.

Emerytury bez podatku mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.