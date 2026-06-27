Tańsze paliwo dla seniorów. Wielu z nich nie wie, że przysługuje im zniżka

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski system zniżek i ulg skierowany do rodzin wielodzietnych, oferowany przez podmioty publiczne oraz prywatne firmy. Przysługuje on rodzicom wychowującym co najmniej troje dzieci. Głównym założeniem programu jest odciążenie budżetów domowych oraz ułatwienie codziennego życia poprzez obniżenie kosztów związanych z zakupem produktów i korzystaniem z różnych usług.

Te osoby mogą ubiegać się o Kartę Dużej Rodziny

Do uzyskania Karty Dużej Rodziny uprawnione są wybrane grupy osób, w szczególności:

rodzice, w tym rodzice zastępczy, a także osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, które wychowują lub w przeszłości wychowały co najmniej troje dzieci,

dzieci do 18. roku życia, a w przypadku kontynuowania nauki – do 25. roku życia,

dzieci posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – niezależnie od wieku.

Karta Dużej Rodziny przysługuje także seniorom

Od 2019 roku z uprawnień Karty Dużej Rodziny mogą korzystać również osoby, które wychowały co najmniej troje dzieci, nawet jeśli są one już dorosłe i samodzielne. Dzięki temu także seniorzy, którzy w przeszłości tworzyli rodziny wielodzietne, mają możliwość uzyskania karty i korzystania z przewidzianych w programie zniżek oraz ulg.

Jakie zniżki przysługują z Kartą Dużej Rodziny?

Katalog zniżek i benefitów dostępnych dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny jest bardzo szeroki i regularnie rozszerzany. Program obejmuje zarówno instytucje publiczne, jak i firmy prywatne. Do najczęściej wykorzystywanych korzyści należą m.in.:

37% ulgi na przejazdy kolejowe w ramach oferty „Rodzina” PKP Intercity,

tańsze bilety do muzeów, teatrów, parków narodowych oraz na wydarzenia kulturalne,

zniżki w aptekach, salonach optycznych i prywatnych placówkach medycznych,

promocje w popularnych sieciach handlowych, takich jak Carrefour, Lidl czy Empik,

preferencyjne oferty w restauracjach, hotelach, na stacjach paliw oraz w sklepach odzieżowych.

Tańsze paliwo z Kartą Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać nie tylko ze zniżek w instytucjach kultury czy sklepach, ale również z rabatów na paliwo. Wybrane sieci stacji oferują obniżki cen benzyny, oleju napędowego i LPG, a także dodatkowe promocje na usługi takie jak myjnie samochodowe czy oferta gastronomiczna. Dzięki temu rodziny wielodzietne, w tym także seniorzy posiadający Kartę, mogą realnie zmniejszyć koszty utrzymania samochodu. Zniżka naliczana jest po okazaniu karty przed dokonaniem płatności, a jej wysokość zależy od konkretnego operatora stacji.

Przykładowe oferty obejmują: