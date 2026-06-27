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Tańsze paliwo dla seniorów. Wielu z nich nie wie, że przysługuje im zniżka

Dominika Górtowska
Dominika GórtowskaDominika Górtowska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl i Forsal.pl
dzisiaj, 10:34
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Tańsze paliwo dla seniorów. Wielu z nich nie wie, że przysługuje im zniżka
Tańsze paliwo dla seniorów. Wielu z nich nie wie, że przysługuje im zniżka/Shutterstock
Wielu seniorów nie ma świadomości, że mogą korzystać ze zniżek przy zakupie paliwa. Choć takie rabaty są dostępne, często pozostają niewykorzystane, najczęściej z powodu braku informacji na ten temat. To strata, ponieważ pozwalają one realnie ograniczyć koszty tankowania, obniżając cenę nawet o kilkanaście groszy na każdym litrze paliwa.

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski system zniżek i ulg skierowany do rodzin wielodzietnych, oferowany przez podmioty publiczne oraz prywatne firmy. Przysługuje on rodzicom wychowującym co najmniej troje dzieci. Głównym założeniem programu jest odciążenie budżetów domowych oraz ułatwienie codziennego życia poprzez obniżenie kosztów związanych z zakupem produktów i korzystaniem z różnych usług.

Te osoby mogą ubiegać się o Kartę Dużej Rodziny

Do uzyskania Karty Dużej Rodziny uprawnione są wybrane grupy osób, w szczególności:

  • rodzice, w tym rodzice zastępczy, a także osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, które wychowują lub w przeszłości wychowały co najmniej troje dzieci,
  • dzieci do 18. roku życia, a w przypadku kontynuowania nauki – do 25. roku życia,
  • dzieci posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – niezależnie od wieku.

Karta Dużej Rodziny przysługuje także seniorom

Od 2019 roku z uprawnień Karty Dużej Rodziny mogą korzystać również osoby, które wychowały co najmniej troje dzieci, nawet jeśli są one już dorosłe i samodzielne. Dzięki temu także seniorzy, którzy w przeszłości tworzyli rodziny wielodzietne, mają możliwość uzyskania karty i korzystania z przewidzianych w programie zniżek oraz ulg.

Jakie zniżki przysługują z Kartą Dużej Rodziny?

Katalog zniżek i benefitów dostępnych dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny jest bardzo szeroki i regularnie rozszerzany. Program obejmuje zarówno instytucje publiczne, jak i firmy prywatne. Do najczęściej wykorzystywanych korzyści należą m.in.:

  • 37% ulgi na przejazdy kolejowe w ramach oferty „Rodzina” PKP Intercity,
  • tańsze bilety do muzeów, teatrów, parków narodowych oraz na wydarzenia kulturalne,
  • zniżki w aptekach, salonach optycznych i prywatnych placówkach medycznych,
  • promocje w popularnych sieciach handlowych, takich jak Carrefour, Lidl czy Empik,
  • preferencyjne oferty w restauracjach, hotelach, na stacjach paliw oraz w sklepach odzieżowych.

Tańsze paliwo z Kartą Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać nie tylko ze zniżek w instytucjach kultury czy sklepach, ale również z rabatów na paliwo. Wybrane sieci stacji oferują obniżki cen benzyny, oleju napędowego i LPG, a także dodatkowe promocje na usługi takie jak myjnie samochodowe czy oferta gastronomiczna. Dzięki temu rodziny wielodzietne, w tym także seniorzy posiadający Kartę, mogą realnie zmniejszyć koszty utrzymania samochodu. Zniżka naliczana jest po okazaniu karty przed dokonaniem płatności, a jej wysokość zależy od konkretnego operatora stacji.

Przykładowe oferty obejmują:

  • Orlen – 8 gr rabatu na litr paliw standardowych (EFECTA 95, EFECTA Diesel, LPG) oraz 10 gr na paliwa premium VERVA 98 i ON. Dodatkowo 20% zniżki na ofertę Stop Cafe oraz usługi myjni.
  • Shell – 8 gr obniżki na litr paliw Shell FuelSave 95 i Diesel oraz 3 gr rabatu na Shell AutoGas. Dodatkowo 20% zniżki na wybrane produkty spożywcze.
  • Circle K – 8 gr rabatu na paliwa podstawowe (Miles® 95, Miles® Diesel, SupraGas LPG) oraz do 15 gr na paliwa premium (MilesPLUS® 95/98, MilesPLUS® Diesel i diesel arktyczny). Ponadto 25% zniżki na myjnię oraz 20% na wybrane produkty gastronomiczne, w tym kawę i dania gorące.
  • Circle K Express – 5 gr rabatu na litr paliw podstawowych (Miles 95, Miles Diesel, SupraGas) oraz 10 gr na paliwa premium (MilesPLUS 95, Miles 98).
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Źródło dziennik.pl
Tematy: seniorzypaliwozniżkiKarta Dużej Rodziny
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Dominika Górtowska
Dominika Górtowska

Dominika Górtowska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl i Forsal.pl. Absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pierwsze kroki w dziennikarstwie internetowym stawiała w serwisach Ringier Axel Springer, potem przez 10 lat związana była z największym e-commerce w Polsce. W Dziennik.pl i Forsal.pl zajmuje się przede wszystkim tematyką związaną z finansami osobistymi. 

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTańsze paliwo dla seniorów. Wielu z nich nie wie, że przysługuje im zniżka »
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