Dziennik Gazeta Prawana logo

Ponad 6900 zł dla emeryta mundurowego. Ile lat trzeba przepracować?

Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
wczoraj, 16:10
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Policjanci
Ponad 6900 zł dla emeryta mundurowego. Ile lat trzeba przepracować?/Shutterstock
Emerytury mundurowe pozostają znacznie wyższe od świadczeń wypłacanych w powszechnym systemie ZUS. Funkcjonariusze często kończą służbę przed 50. rokiem życia, pobierając świadczenia średnio o 75 proc. wyższe niż przeciętny cywilny emeryt. Jak wyglądają zasady nabywania praw emerytalnych w służbach, ile wynoszą wypłaty i jakie zmiany planuje resort obrony?

Zasady przejścia na emeryturę w służbach mundurowych zależą od momentu rozpoczęcia służby. Obecnie funkcjonują dwa odrębne systemy:

  • Służba rozpoczęta przed 1 stycznia 2013 r.: Funkcjonariusze nabywają prawo do emerytury już po 15 latach służby. Wówczas otrzymują 40 proc. podstawy wymiaru, która obejmuje wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkami i premiami. Każdy kolejny rok pracy zwiększa tę kwotę o 2,6 proc.
  • Służba rozpoczęta po 31 grudnia 2012 r.: W tym przypadku wymogi są bardziej rygorystyczne. Funkcjonariusze zyskują prawo do emerytury po 25 latach służby. Świadczenie stanowi 60 proc. podstawy wymiaru i rośnie o 3 proc. za każdy kolejny rok pracy.

W obu systemach ustawodawca ustalił maksymalną wysokość świadczenia na poziomie 75 proc. podstawy wymiaru. Dane Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA wskazują, że funkcjonariusze przechodzą na emeryturę średnio po 23–24 latach pracy. W 2025 roku przeciętny nowy emeryt mundurowy miał zaledwie 48 lat.

Zniżki na leki, transport i usługi to nie wszystko. Czy "Karta Małej Rodziny" trafi do emerytów?
Zniżki na leki, transport i usługi to nie wszystko. Czy "Karta Małej Rodziny" trafi do emerytów?

Ile wynoszą świadczenia mundurowe?

Liczby pokazują ogromną różnicę między systemem mundurowym a powszechnym. Według danych za 2025 rok, przeciętna emerytura wypłacana przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA wynosiła 6941 zł brutto miesięcznie. Dla porównania, średnie świadczenie wypłacane przez ZUS przekracza 4 tys. zł brutto.

W praktyce oznacza to, że świadczenia mundurowe są średnio nawet o 75 proc. wyższe od emerytur, które otrzymują osoby objęte systemem powszechnym. Kwota 7 tys. zł brutto pozostaje dla większości polskich emerytów z ZUS poza zasięgiem. Na koniec 2025 roku świadczenia mundurowe pobierało 176,9 tys. osób. W ciągu ostatniej dekady liczba ta wzrosła o około 18 proc.

Terminy wypłat świadczeń

Państwo wypłaca emerytury i renty wraz z dodatkami oraz innymi świadczeniami pieniężnymi miesięcznie, z góry, w 5. dniu każdego miesiąca kalendarzowego.

Zasada ta dotyczy również osób, które zamieszkują państwa, w których obowiązują unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Inne reguły dotyczą osób mieszkających w krajach, z którymi Polska zawarła umowy międzynarodowe o wzajemnym przekazywaniu świadczeń. Tym osobom instytucje wypłacają pieniądze kwartalnie, z dołu, w pierwszym dniu miesiąca przypadającego po upływie każdego kwartału. W tym przypadku za dzień wypłaty uznaje się dzień przekazania należności do banku lub innej instytucji pośredniczącej.

Co dalej z emeryturami mundurowymi?

Budżet państwa przeznacza na emerytury mundurowe około 18 mld zł rocznie. Kwota ta uwzględnia również dodatkowe wypłaty, takie jak trzynasta i czternasta emerytura. Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje obecnie nad zmianami w przepisach. Projekt zakłada ujednolicenie zasad emerytalnych w różnych formacjach mundurowych. Resort chce w ten sposób zapewnić większą spójność obowiązujących przepisów i dostosować system do aktualnych wyzwań.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło gov.pl
Tematy: emeryturamundurowi
Powiązane
renta, pieniądze, emeryt
Ważne zmiany w rencie wdowiej od 2027 roku. O ile wzrośnie świadczenie?
ZUS zmienia terminy wypłat emerytur w lipcu. Oto nowy harmonogram
ZUS zmienia terminy wypłat emerytur w lipcu. Oto nowy harmonogram
KRUS wypłaca ten dodatek do emerytury bez względu na dochód i stan zdrowia. Jak odebrać 373,67 zł miesięcznie?
KRUS wypłaca ten dodatek do emerytury bez względu na dochód i stan zdrowia. Jak odebrać 373,67 zł miesięcznie?
Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPonad 6900 zł dla emeryta mundurowego. Ile lat trzeba przepracować? »
Zobacz
|
Stacja paliw Orlen
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach w Polsce. Po 17 czerwca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Oto najnowsze zestawienie
QUIZ PRL: Śniadania, które pamiętają tylko starsi. 8/10 młodych odpada przed połową
QUIZ PRL: Śniadania, które pamiętają tylko starsi. 8/10 młodych odpada przed połową
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj