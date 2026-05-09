42 tysiące złotych emerytury. Rekordowa wypłata dla seniorki z Bydgoszczy

Bydgoski oddział ZUS wypłaca najwyższą emeryturę w całym regionie. Rekordzistka co miesiąc otrzymuje na konto 42 075,35 zł. To kwota, o której większość seniorów może tylko pomarzyć.

Kobieta zapracowała na ten sukces niezwykłą wytrwałością. Przepracowała łącznie 61 lat, a na emeryturę zdecydowała się przejść dopiero jako 81-latka. Bardzo ważnym czynnikiem był też brak przerw w pracy – w całej swojej karierze miała zaledwie dwa miesiące okresów nieskładkowych.

Toruń nie zostaje w tyle. Inne wysokie świadczenia

Wysokie emerytury pobierają również mieszkańcy Torunia. Jak podaje Interia, oddziały ZUS w tym mieście wypłacają kwoty przekraczające 30 tys. zł:

34 847,26 zł – otrzymuje kobieta, która pracowała przez 55,5 roku i odeszła z pracy w wieku blisko 81 lat.

31 864,34 zł – odbiera mężczyzna, który ma za sobą prawie 50 lat stażu pracy i przeszedł na emeryturę w wieku 73 lat.

Wszystkie te osoby łączy jedna cecha: pracowały znacznie dłużej, niż wymagają tego przepisy.

Dramat na drugim biegunie. Emerytura za 6 groszy

Obok ogromnych kwot istnieją świadczenia, które trudno nazwać pieniędzmi. Najniższa emerytura w regionie wynosi zaledwie 6 groszy. Otrzymuje ją kobieta z Bydgoszczy, która w całym swoim życiu przepracowała zaledwie 3 miesiące. Inne "groszowe" przykłady z Torunia to:

28 groszy dla kobiety, która pracowała tylko 17 dni.

dla kobiety, która pracowała tylko 17 dni. 56 groszy dla mężczyzny, który ma za sobą 29 dni stażu pracy.

Dlaczego różnice są tak ogromne?

ZUS tłumaczy, że system emerytalny działa według prostej zasady: im dłużej pracujesz i im później przechodzisz na emeryturę, tym więcej pieniędzy dostaniesz. Seniorzy otrzymujący najniższe stawki mają wspólny mianownik – pracowali bardzo krótko (poniżej 3 miesięcy) i złożyli wniosek o emeryturę natychmiast po osiągnięciu wymaganego wieku. Długi staż pracy i unikanie okresów nieskładkowych (np. długich zwolnień lekarskich czy urlopów bezpłatnych) to najskuteczniejszy sposób na budowanie wysokiego kapitału w ZUS.