42 tysiące złotych emerytury. Rekordowa wypłata dla seniorki z Bydgoszczy

oprac. Olga Skórko
36 minut temu
Seniorka z Bydgoszczy otrzymuje rekordowe świadczenie emerytalne w wysokości ponad 42 tys. zł miesięcznie. Kobieta pracowała zawodowo przez 61 lat i przeszła na odpoczynek dopiero w wieku 81 lat. To dowód na to, jak bardzo długi staż pracy podnosi wysokość wypłat z ZUS. Z drugiej strony statystyki przerażają – najniższa emerytura w regionie wynosi zaledwie 6 groszy.

Bydgoski oddział ZUS wypłaca najwyższą emeryturę w całym regionie. Rekordzistka co miesiąc otrzymuje na konto 42 075,35 zł. To kwota, o której większość seniorów może tylko pomarzyć.

Kobieta zapracowała na ten sukces niezwykłą wytrwałością. Przepracowała łącznie 61 lat, a na emeryturę zdecydowała się przejść dopiero jako 81-latka. Bardzo ważnym czynnikiem był też brak przerw w pracy – w całej swojej karierze miała zaledwie dwa miesiące okresów nieskładkowych.

Toruń nie zostaje w tyle. Inne wysokie świadczenia

Wysokie emerytury pobierają również mieszkańcy Torunia. Jak podaje Interia, oddziały ZUS w tym mieście wypłacają kwoty przekraczające 30 tys. zł:

  • 34 847,26 zł – otrzymuje kobieta, która pracowała przez 55,5 roku i odeszła z pracy w wieku blisko 81 lat.
  • 31 864,34 zł – odbiera mężczyzna, który ma za sobą prawie 50 lat stażu pracy i przeszedł na emeryturę w wieku 73 lat.

Wszystkie te osoby łączy jedna cecha: pracowały znacznie dłużej, niż wymagają tego przepisy.

Dramat na drugim biegunie. Emerytura za 6 groszy

Obok ogromnych kwot istnieją świadczenia, które trudno nazwać pieniędzmi. Najniższa emerytura w regionie wynosi zaledwie 6 groszy. Otrzymuje ją kobieta z Bydgoszczy, która w całym swoim życiu przepracowała zaledwie 3 miesiące. Inne "groszowe" przykłady z Torunia to:

  • 28 groszy dla kobiety, która pracowała tylko 17 dni.
  • 56 groszy dla mężczyzny, który ma za sobą 29 dni stażu pracy.

Dlaczego różnice są tak ogromne?

ZUS tłumaczy, że system emerytalny działa według prostej zasady: im dłużej pracujesz i im później przechodzisz na emeryturę, tym więcej pieniędzy dostaniesz. Seniorzy otrzymujący najniższe stawki mają wspólny mianownik – pracowali bardzo krótko (poniżej 3 miesięcy) i złożyli wniosek o emeryturę natychmiast po osiągnięciu wymaganego wieku. Długi staż pracy i unikanie okresów nieskładkowych (np. długich zwolnień lekarskich czy urlopów bezpłatnych) to najskuteczniejszy sposób na budowanie wysokiego kapitału w ZUS.

