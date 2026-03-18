Od 1 kwietnia 2026 roku odszkodowanie za wypadek przy pracy wyniesie 1781 zł za każdy procent uszczerbku na zdrowiu. Wysokość świadczenia zależy od stopnia uszczerbku, który określa lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska.

ZUS zaznacza, że orzeczenie o uszczerbku wydawane jest dopiero po zakończeniu leczenia i rehabilitacji, przy czym ocenia się nie tylko procent urazu, ale również jego związek z wypadkiem w pracy.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy - kto może otrzymać?

Odszkodowanie za wypadek przy pracy lub chorobę zawodową przysługuje przede wszystkim osobie, która doznała trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku zdarzenia. W sytuacji, gdy wypadek kończy się śmiercią pracownika lub rencisty, prawo do świadczenia mają również jego bliscy, czyli małżonek, dzieci własne i przybrane, dzieci drugiego małżonka, wnuki, rodzeństwo oraz inne dzieci wychowywane i utrzymywane przed osiągnięciem pełnoletniości, w tym w rodzinie zastępczej. Uprawnieni są także rodzice zmarłego, jeśli spełniają określone warunki prawne.

Reklama

Wniosek o odszkodowanie za wypadek przy pracy

Reklama

Aby otrzymać jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, należy złożyć właściwy wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Wśród nich kluczowe jest zaświadczenie lekarskie OL-9, które potwierdza zakończenie leczenia i rehabilitacji, a także materiały dokumentujące okoliczności zdarzenia, takie jak protokół sporządzony przez pracodawcę, karta wypadku, prawomocny wyrok sądu pracy czy decyzja inspektora sanitarnego w sprawie choroby zawodowej. Wniosek składany jest zazwyczaj przez pracodawcę, natomiast osoby prowadzące działalność gospodarczą, opiekunowie zatrudnieni na podstawie umowy cywilnoprawnej lub w przypadku likwidacji zakładu pracy mogą składać go bezpośrednio w ZUS – osobiście, pocztą, przez pełnomocnika lub za pośrednictwem konsulatu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma 14 dni na wydanie decyzji po otrzymaniu wszystkich dokumentów, a wypłata przyznanego świadczenia następuje w ciągu 30 dni od daty decyzji.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy. Stawki do 31 marca 2026 r.

Do 31 marca 2026 r. stawki jednorazowych odszkodowań za wypadek przy pracy lub chorobę zawodową wynoszą:

1636 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, a także w przypadku zwiększenia uszczerbku o minimum 10 punktów procentowych.

za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, a także w przypadku zwiększenia uszczerbku o minimum 10 punktów procentowych. 28 636 zł – gdy orzeczona zostanie całkowita niezdolność do pracy połączona z brakiem możliwości samodzielnej egzystencji u ubezpieczonego albo u rencisty, którego stan zdrowia uległ pogorszeniu.

– gdy orzeczona zostanie całkowita niezdolność do pracy połączona z brakiem możliwości samodzielnej egzystencji u ubezpieczonego albo u rencisty, którego stan zdrowia uległ pogorszeniu. 147 271 zł – jeśli do odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego czy rencisty.

– jeśli do odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego czy rencisty. 73 635 zł – gdy świadczenie przysługuje członkowi rodziny innemu niż małżonek czy dziecko.

– gdy świadczenie przysługuje członkowi rodziny innemu niż małżonek czy dziecko. 147 271 zł – w przypadku, gdy odszkodowanie otrzymują wspólnie małżonek i co najmniej jedno dziecko, z dodatkową kwotą 28 636 zł na każde dziecko.

– w przypadku, gdy odszkodowanie otrzymują wspólnie małżonek i co najmniej jedno dziecko, z dodatkową kwotą 28 636 zł na każde dziecko. 147 271 zł – jeżeli uprawnione są jednocześnie dwoje lub więcej dzieci, przy czym na drugie i każde kolejne przysługuje dodatkowe 28 636 zł.

– jeżeli uprawnione są jednocześnie dwoje lub więcej dzieci, przy czym na drugie i każde kolejne przysługuje dodatkowe 28 636 zł. 28 636 zł – dla innych członków rodziny uprawnionych równocześnie z małżonkiem lub dziećmi, oprócz świadczeń należnych najbliższym.

– dla innych członków rodziny uprawnionych równocześnie z małżonkiem lub dziećmi, oprócz świadczeń należnych najbliższym. 73 635 zł – jeśli odszkodowanie należy się wyłącznie innym członkom rodziny niż małżonek czy dzieci, a na drugiego i każdego kolejnego uprawnionego przypada dodatkowe 28 636 zł.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy. Stawki ZUS od 1 kwietnia 2026 r.

Od 1 kwietnia 2026 r. do 31 marca 2027 r. będą obowiązywały nowe wyższe stawki jednorazowych odszkodowań za wypadki przy pracy oraz choroby zawodowe, określone w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym w razie wypadków i chorób zawodowych. Świadczenia te będą wypłacane przez ZUS w wysokości:

1781 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu ;

za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu ; 1781 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych;

za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych; 31 162 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego;

z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego; 31 162 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty;

z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty; 160 264 zł , jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawniony małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;

, jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawniony małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; 80 132 zł , jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawniony członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko;

, jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawniony członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko; 160 264 zł , jeżeli do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 31 162 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci;

, jeżeli do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 31 162 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci; 160 264 zł , jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawnionych równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 31 162 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko;

, jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawnionych równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 31 162 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko; 31 162 zł , jeżeli obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom;

, jeżeli obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom; 80 132 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 31 162 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.

W tych przypadkach ZUS nie przyzna odszkodowania za wypadek przy pracy

Są dwie sytuacje, w których poszkodowany nie ma prawa do odszkodowania z ZUS. Pierwsza dotyczy przypadku, gdy wypadek nastąpił w wyniku świadomego naruszenia przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Druga występuje wtedy, gdy osoba biorąca udział w zdarzeniu znajdowała się pod wpływem alkoholu albo innych środków odurzających.

Podstawa prawna :