Andrzej Duda pokazał przelew. Tyle wynosi jego emerytura

Po trzech miesiącach otrzymywania prezydenckiej "odprawy” dostałem na konto pierwszą prezydencką "emeryturę”. Zobaczcie, żeby nie było spekulacji - napisał w serwisie X Andrzej Duda, załączając zdjęcie przelewu, który otrzymał z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej.

Były prezydent otrzymał dokładnie 9 tys. 349 zł.

Emerytura prezydencka a ZUS

Po zakończeniu urzędowania w Pałacu Prezydenckim w sierpniu, Andrzej Duda przeszedł na prezydencką emeryturę. Jest to dożywotnia renta, która zgodnie z przepisami należy się każdemu byłemu prezydentowi. Emerytura prezydencka to specjalna renta - przyznawana bez względu na wiek, która funkcjonuje obok emerytury ZUS. To drugie świadczenie jest wyliczane ze składek i jest dostępne dopiero po przekroczeniu progu wiekowego (65 lat dla mężczyzn), do którego 53-letni Andrzej Duda jeszcze nie dotarł.