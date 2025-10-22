Niezapłacony abonament RTV grozi zmniejszeniem emerytury

Osoby pobierające emeryturę, które zarejestrowały odbiornik i mają obowiązek opłacania abonamentu RTV, muszą uważać. Niewniesienie opłaty w terminie do 25. dnia każdego miesiąca może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych, włącznie z zajęciem świadczenia przez urząd skarbowy.

Kluczowe informacje dla seniorów i posiadaczy odbiorników:

Termin płatności : Opłatę za abonament RTV należy uregulować najpóźniej do 25. dnia miesiąca. Jeśli 25. dzień wypada w dzień wolny od pracy (np. w sobotę 25 października 2025 r.), zaleca się dokonanie wpłaty w dniu roboczym poprzedzającym ten termin (np. w piątek 24 października).

: Opłatę za abonament RTV należy uregulować najpóźniej do 25. dnia miesiąca. Jeśli 25. dzień wypada w dzień wolny od pracy (np. w sobotę 25 października 2025 r.), zaleca się dokonanie wpłaty w dniu roboczym poprzedzającym ten termin (np. w piątek 24 października). Ryzyko zmniejszenia emerytury: Jeśli senior, pomimo obowiązku, nie płaci abonamentu RTV i narasta zadłużenie, Poczta Polska w pierwszej kolejności wysyła wezwanie do zapłaty. W przypadku dalszego braku reakcji i nieuregulowania należności, sprawa trafia do Urzędu Skarbowego.

Zmniejszenie emerytury za brak abonamentu RTV

W przypadku gdy zadłużenie nie zostanie spłacone, sprawę przejmuje urząd skarbowy. Fiskus pokrywa zaległości na kilka sposobów. W wypadku, gdy zadłużenie dotyczy emeryta, zajęta może zostać część jego emerytury. Długi abonamentowe skarbówka pokrywa najczęściej z takich źródeł jak:

rachunek bankowy,

nadpłata podatku,

emerytura,

pensja,

za pośrednictwem komornika.

Wysokość opłat RTV 2025:

27,30 zł miesięcznie za telewizor lub zestaw telewizor i radio.

za telewizor lub zestaw telewizor i radio. 8,70 zł miesięcznie za samo radio.

Kto jest zobowiązany?

Obowiązek opłaty dotyczy każdej osoby, która posiada zarejestrowany odbiornik radiowy lub telewizyjny.

Choć część seniorów jest zwolniona z opłaty (np. osoby po 75. roku życia lub spełniające kryterium wieku i niskiej emerytury), zwolnienie to musi być formalnie zgłoszone. Jeśli sprzęt został zarejestrowany, a opłaty zaniechano, senior naraża się na egzekucję długu.