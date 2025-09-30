Legia zdeklasowała rywali

W raporcie sporządzonym we współpracy z Ekstraklasą S.A. oraz klubami uwzględniono przychody z tytułu praw mediowych i marketingowych, wpływów z dnia meczowego (sprzedaż biletów, catering), wpływów komercyjnych (np. sprzedaży gadżetów klubowych) oraz transferów.

Najbardziej wzbogaciła się ponownie Legia Warszawa. Zdobywca Pucharu Polski z przychodami na poziomie 230,9 miliona złotych zdeklasował rywali. Mistrz kraju Lech Poznań pod względem finansowym zajął drugie miejsce - 145,3 mln zł, a tuż za nim uplasował się wicemistrz Raków Częstochowa - 142,9 mln zł. Granicę stu milionów złotych przekroczyła jeszcze Jagiellonia Białystok - 129,2 mln. Dla porównania, ostatnia w rankingu Puszcza Niepołomice, która obecnie występuje w 1. lidze (na zapleczu ekstraklasy), miała wpływy na poziomie 15,2 mln zł.

Lech z najwyższą frekwencją na trybunach

Wzrosła także liczba kibiców, którzy oglądają mecze najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. Łącznie na stadionach pojawiło się 3,9 mln osób (rok wcześniej - 3,675 mln), średnio 12 668 na spotkanie. Najwyższą średnią frekwencją może pochwalić się ponownie Lech Poznań - 29 064 widzów na mecz.

Umacniająca się z roku na rok pozycja finansowa klubów (...) przekłada się na sukcesy sportowe naszych drużyn. Najbardziej spektakularnym efektem tego jest awans Polski na 15. miejsce w rankingu klubowym UEFA. Co szczególnie cieszy i pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość, rywalizację silnych ekstraklasowych drużyn chce śledzić też coraz więcej fanów - w sezonie 2024/2025 po raz kolejny wzrosły frekwencja na stadionach oraz oglądalność telewizyjna - podsumował prezes spółki zarządzającej rozgrywkami Marcin Animucki we wstępie do raportu.

Raków zarobił najwięcej na transferach

Łączne wpływy wszystkich klubów ze sprzedaży piłkarzy wyniosły 220 mln zł, o 13 mln więcej niż rok wcześniej, gdy padł rekord. Ponad jedną trzecią tej kwoty wypracował Raków, który w ten sposób wzbogacił się o 76,47 mln zł. Drugi Lech Poznań za swoich zawodników otrzymał 36,25 mln zł.

Nie wliczając środków z transferów, łączne przychody klubów ekstraklasy wyniosły 1,05 mld złotych i po raz pierwszy w historii osiągnęły siedmiocyfrową kwotę.