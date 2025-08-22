Trump ogłosił decyzję w Gabinecie Owalnym

Ceremonia losowania grup mundialu odbędzie się w Centrum sztuk performatywnych im. Johna F. Kennedy'ego. W tym samym miejscu zlokalizowane będzie główne biuro turnieju. To prawdopodobnie największe wydarzenie sportowe - powiedział Trump.

Prezydent USA decyzję dotyczącą miejsca i czasu losowania grup ogłosił siedząc w Gabinecie Owalnym. Obok Trumpa stał prezydent FIFA Gianni Infantino. Najważniejszy mieszkaniec Białego Domu trzymał w dłoniach Puchar Świata, w czerwonej czapce z napisem "Trump miał rację we wszystkim".

Putin chce na żywo oglądać mundial

Trump powiedział, że na mistrzostwa świata chciałby przyjechać przywódca Rosji Władimir Putin. Jednak - jak zaznaczył - będzie to zależeć od tego, co wydarzy się w sprawie wojny w Ukrainie.

Minister ds. bezpieczeństwa krajowego Kristi Noem podkreśliła, że do USA przybędą na mistrzostwa miliony ludzi. Zapewniła, że otrzymanie wizy w tym celu nie będzie stanowiło problemu. Trump dodał, że w przypadku obywateli niektórych krajów to będzie "bardzo łatwe, w przypadku innych - trochę trudniejsze".

Według szacunków FIFA na mecze przybędzie ok. 6 mln kibiców, kolejnych co najmniej 6 mld ludzi ma oglądać rozgrywki w domu. Sprzedaż biletów na rozgrywki wystartuje 10 września i sprezentował prezydentowi bilet na mecz finałowy, który odbędzie się 19 lipca 2026 r.

Finał mistrzostw świata 19 lipca 2026 roku

Losowanie wyłoni 12 grup, po cztery państwa w każdej. Meksyk (grupa A), Kanada (grupa B) i Stany Zjednoczone (grupa D) zostały już przydzielone do swoich grup. Finał mistrzostw na MetLife Stadium w East Rutherford w stanie New Jersey zaplanowano na 19 lipca 2026 roku.

Ogłoszenie prezydenta USA nastąpiło w trakcie nadzorowania przez niego wartej 257 milionów dolarów renowacji Centrum Kennedy'ego, które ma być centralnym punktem obchodów 250. rocznicy Stanów Zjednoczonych w przyszłym roku.

Pierwszy raz na mundialu zagra 48 drużyn

Przyszłoroczne mistrzostwa świata, współorganizowane przez USA, Kanadę i Meksyk, będą pierwszymi, w których rywalizować będzie 48 drużyn. Rozegrane zostaną 104 mecze.

Kanada będzie gospodarzem 13 spotkań, w tym 10 w fazie grupowej, podzielonych po równo między Toronto i Vancouver. Meksyk również będzie gościł 13 meczów, w tym 10 w fazie grupowej w meksykańskiej stolicy, a także Guadalajarze i Monterrey. Reszta turnieju odbędzie się w 11 miastach w Stanach Zjednoczonych.