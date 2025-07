Czym jest ryczałt energetyczny?

Ryczałt energetyczny to świadczenie pieniężne wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, które ma na celu częściowe pokrycie kosztów związanych z opłatami za energię elektryczną, gaz czy ogrzewanie. Przysługuje ono określonym grupom osób, głównie emerytom i rencistom będącym inwalidami wojennymi, wojskowymi lub osobami represjonowanymi. Wysokość ryczałtu jest stała i nie zależy od dochodów ani od rzeczywistych wydatków na energię, co oznacza, że każdy uprawniony otrzymuje taką samą kwotę - w 2025 roku jest to dokładnie 312,71 zł miesięcznie. Świadczenie to ma charakter ciągły i podlega waloryzacji, a po śmierci osoby uprawnionej może być przekazywane najbliższym członkom rodziny, którzy spełniają odpowiednie warunki.

Komu przysługuje ryczałt energetyczny?

Ryczałt energetyczny nie jest świadczeniem powszechnym i i przysługuje wyłącznie wybranym uprawnionym. Z ryczałtu mogą korzystać:

kombatanci oraz inne osoby uprawnione na mocy przepisów o kombatantach,

żołnierze zastępczej służby wojskowej, którzy byli przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach pozyskiwania rud uranowych oraz w batalionach budowlanych,

wdowy lub wdowcy będący emerytami lub rencistami, pozostali po kombatantach i innych osobach uprawnionych,

wdowy po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, które pobierają emeryturę lub rentę.

Uprawnienia do ryczałtu energetycznego mogą przechodzić na bliskich po śmierci osoby, która miała do niego prawo. Oznacza to, że jasno wskazana grupa najbliższych krewnych kombatantów oraz żołnierzy objętych ustawą może po ich odejściu uzyskać status osoby uprawnionej i otrzymywać to świadczenie. To swoista forma dziedziczenia prawa do świadczenia.

Jak złożyć wniosek o ryczałt energetyczny?

Aby otrzymać ryczałt energetyczny, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku w ZUS wraz z wymaganymi dokumentami. W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz ZUS-ERK – wniosek o przyznanie ryczałtu energetycznego, który można pobrać w placówkach ZUS lub ze strony internetowej zus.pl. Do wniosku należy dołączyć:

decyzję szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdzającą:

- okresy działalności kombatanckiej lub represji – w przypadku kombatantów i osób represjonowanych,

- uprawnienia jako członka rodziny po kombatancie – w przypadku wdów lub wdowców,

zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień, które potwierdzi okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej – dla żołnierzy przymusowo zatrudnianych,

zaświadczenie właściwego organu wojskowego – dla wdów po żołnierzach przymusowo zatrudnionych.

Kiedy złożyć wniosek o ryczałt energetyczny?

Wniosek o przyznanie ryczałtu energetycznego można złożyć w każdej chwili – nie obowiązuje tu żaden sztywny termin. Po dostarczeniu pełnej dokumentacji ZUS ma do 30 dni na wydanie decyzji. Wypłata świadczenia powinna zostać zrealizowana najpóźniej w miesiącu następującym po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

Kiedy ZUS wypłaca ryczałt energetyczny?

Ryczałt energetyczny wypłacany jest przez ZUS co miesiąc, razem z innymi świadczeniami, takimi jak emerytura lub renta. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu uprawnienia, pierwsza wypłata następuje najpóźniej w miesiącu następującym po wydaniu decyzji. W kolejnych miesiącach świadczenie przekazywane jest regularnie, w stałych, określonych przez ZUS terminach wypłat świadczeń pieniężnych.