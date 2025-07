Kiedyś komunikacja była prostsza, a relacje międzyludzkie – te w realnych świecie – znacznie częstsze, bardziej szczere i intensywne. Świat, w którym dziś funkcjonujemy, mocno się skomplikował, stając się pełen trudnych do zrozumienia reguł, regulaminów i norm. Odnosi się to także do ofert operatorów sieci komórkowych: coraz trudniejszych do zrozumienia i podzielonych na mnóstwo segmentów albo opcji do wyboru.

Trwa ładowanie wpisu

Wygoda i prostota zamiast skomplikowanych ofert

Po co więc komplikować to, co mogłoby być – zwłaszcza że dawniej bywało – proste i jasne? T-Mobile Polska przeprowadziło w minionym roku wśród Polaków badania dotyczące usług oferowanych przez operatorów telekomunikacyjnych. Jednym z częściej pojawiających się wątków było nadmierne skomplikowanie i niezrozumiałość ofert, a także zbyt duży nacisk na aspekty techniczne, często nieczytelne lub nieistotne dla odbiorców. Dla 94 proc. badanych wygoda i prostota są ważne z perspektywy doświadczeń klienta i obcowania z ofertą marki. 87 proc. konsumentów gotowych jest polecić markę lub firmę, jeśli oferowane przez nią usługi są wygodne i proste, a 70 proc. mogłoby płacić więcej za wygodne rozwiązania.

Odpowiedzią na wnioski płynące z przeładowania naszej rzeczywistości złożonymi regułami oraz na potrzeby konsumentów jest „Po prostu”. To nowa, prosta taryfa w T-Mobile Polska za 75 zł z rabatami, z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami, MMS-ami, z internetem z najszybszym internetem mobilnym w Polsce według rankingu Speedtest, bez limitu danych i prędkości.

– Chcemy wiedzieć, co kupujemy i za co płacimy. Chcemy zrozumieć fakturę, nie zgadywać – mówił podczas konferencji inaugurującej nową ofertę Andreas Maierhofer, prezes zarządu T-Mobile Polska. Podkreślał, że mimo lat starań, branża nadal oferuje zbyt skomplikowane produkty.

– Czasem trzeba być jak dziecko, patrzeć na świat prosto i nie komplikować go niepotrzebnie. Telekomy przez lata robiły odwrotnie. Tworzyliśmy rzeczy tak złożone, że sami zaczęliśmy się w tym gubić – wyjaśniał.

– Nie ma już potrzeby liczenia gigabajtów ani czytania tekstu drobnym drukiem. To jedna taryfa, którą rozumie każdy. Bez kalkulacji. Bez nieporozumień. Po prostu – mówił prezes.

Oferta ma być dostępna zarówno dla nowych, jak i obecnych klientów, a także w dwóch prostych wersjach cenowych dla nowych użytkowników sieci.

Nowe doświadczenie klienta

Andreas Maierhofer podkreślał podczas konferencji, że ambicją firmy nie jest już tylko oferowanie usług telekomunikacyjnych.

– Chcemy być marką blisko ludzi. Marką, która ich łączy, łamie bariery i jest obecna tam, gdzie toczy się prawdziwe życie społeczne – opisywał. – Nasze działania mają nie tylko łączyć ludzi technologicznie, ale też wspierać społeczeństwo – zwłaszcza tych, którzy są wykluczeni. To nasza odpowiedzialność – dodawał.

T-Mobile od lat angażuje się w wiele inicjatyw społecznych, jak WOŚP czy Szlachetna Paczka, patronuje wydarzeniom kulturalnym, koncertom i festiwalom. To również oznacza – podkreślają przedstawiciele operatora – wspieranie interakcji i relacji międzyludzkich.

Jak mówił podczas konferencji Goran Markovic, członek zarządu oraz dyrektor ds. B2C w T-Mobile Polska, jedną z największych bolączek klientów była dotąd transakcyjność kontaktu z operatorem.

– Klienci mówią: jesteście obecni tylko wtedy, gdy trzeba coś podpisać. A gdzie jesteście przez resztę naszego życia? – relacjonował.

Odpowiedzią na to ma być platforma Magenta Moments z atrakcyjnymi promocjami.

– Chcemy być częścią codziennego życia – na koncertach, festiwalach, wydarzeniach. To doświadczanie marki – tłumaczył.

Technologiczny lider

Prezes Maierhofer przypominał, że T‑Mobile Polska pozostaje liderem technologicznym.

– Jesteśmy numerem jeden w rozwoju 5G. Mamy ponad 4 tys. aktywnych stacji bazowych 5G Bardziej i niedługo oddamy do dyspozycji klientów nowe zasoby częstotliwości, pozyskane w aukcji – zaznaczył.

Podkreślił również, że firma pozostaje jednym z największych inwestorów w sektorze ICT w Polsce.

– Dziś ogłaszamy nie tylko nową taryfę. To zmiana sposobu, w jaki działamy każdego dnia, jak obsługujemy klienta, jak budujemy relacje – dodał.

W podobnym tonie wypowiadał się Alexander Jenbar, członek zarządu oraz dyrektor ds. technologii i innowacji, podkreślając znaczenie jakości doświadczenia użytkownika, które T‑Mobile traktuje priorytetowo.

– Jako pierwsi wyłączyliśmy 3G, pierwsi udostępniliśmy VoLTE wszystkim klientom, jako pierwsi wprowadzamy nowoczesne 5G. Jesteśmy zawsze krok przed rynkiem – dodał.

Wskazał ponadto, że sukces T‑Mobile w zakresie jakości sieci wynika z podejścia opartego na rzeczywistym zachowaniu klientów, a nie tylko syntetycznych danych.

– Analizujemy, jak ludzie korzystają z usług. Czy grają, pracują zdalnie, czy wysyłają wiadomości. Jeśli ktoś odczuwa spadek jakości sieci, poprawiamy ją, a przy okazji na wprowadzonych zmianach zyskują wszyscy klienci – wyjaśnił.

Jednym z głównych celów T‑Mobile na najbliższe miesiące jest pełna modernizacja sieci w całym kraju.

– Już 85 proc. naszego sprzętu zostało zmodernizowane, a do końca roku osiągniemy 100 proc. To będzie w pełni nowoczesna sieć, state-of-the-art – zapowiedział Alexander Jenbar.

W pakiecie lepiej

Jak zapowiedział Goran Markovic, nowa oferta to również atrakcyjne pakiety usług mobilnych i stacjonarnych.

– W zasięgu światłowodu mamy ponad 10 milionów gospodarstw domowych. Do końca roku każdy nowy lub obecny klient będzie mógł korzystać z oferty za 75 zł, obejmującej zarówno usługi mobilne, jak i stacjonarne – mówił.

Dla klientów zainteresowanych telewizją T‑Mobile przygotował pakiet internetu światłowodowego i telewizji z 147 kanałami za 125 zł miesięcznie.

– To pełna, zintegrowana usługa domowa – łączność w najlepszym wydaniu – powiedział Goran Markovic, mówiąc również o poszerzeniu oferty o pakiety ubezpieczeniowe. – Za 20 zł miesięcznie oferujemy pakiet bezpieczeństwa cyfrowego chroniący naszą rodzinę. Za 49 zł udostępniamy nielimitowany internet w roamingu UE w ramach 14-dniowego pakietu. To prawdziwe rozszerzenie pojęcia usługi telekomunikacyjnej – wskazywał.

Wśród dostępnych produktów pojawią się też usługi ochrony dzieci przed dostępem do niechcianych treści, ubezpieczenia urządzeń oraz szeroki wybór usług dodatkowych.

– Budujemy cały ekosystem. Taki, z którego skorzysta każdy dom, każda rodzina, każdy użytkownik, na własnych zasadach – podsumował Goran Markovic.

Dawid Podsiadło twarzą kampanii

Na początku roku T-Mobile Polska ogłosił uruchomienie platformy #BurzymyBariery, definiując ją jako podjęcie wyzwania, aby walczyć z barierami komunikacyjnymi w społeczeństwie. Ambasadorem marki został Dawid Podsiadło.

Dziś – jak podkreślają przedstawiciele operatora – szczery uśmiech, kontakt z drugim człowiekiem oraz proste zasady są na wagę złota. Dlatego T-Mobile nie tylko upraszcza telekomunikację, ale też razem z popularnym muzykiem inspiruje do burzenia barier komunikacyjnych. Nowej, jednolitej taryfie towarzyszy kampania reklamowa z udziałem Dawida Podsiadły, przypominająca, jak ważna jest prostota w komunikacji międzyludzkiej. Kampania promująca nowe podejście „Po prostu” będzie obecna w telewizji, radiu, kinach, na billboardach, w internecie, mediach społecznościowych oraz sklepach T-Mobile w całej Polsce.

materiał powstał przy współpracy T-mobile

AR