Nazwa z sentymentem

Baton Snickers® zawdzięcza swoją nazwę... koniowi. Ukochany wierzchowiec rodziny Mars zmarł tuż przed premierą produktu, a jego imieniem postanowiono uczcić nowy wyrób2. Co ciekawe, przez wiele lat w Wielkiej Brytanii baton sprzedawany był pod nazwą Marathon, aby uniknąć niepożądanych skojarzeń ze słowem „knickers” (ang. majtki). Marka powróciła do pierwotnej nazwy dopiero w 1990 roku, a w 2024 Marathon pojawił się ponownie, tym razem w limitowanej edycji retro, budząc nostalgię wśród brytyjskich konsumentów3.

Od ręcznej produkcji do globalnego giganta

Początkowo batony Snickers® były wytwarzane ręcznie – nugat wylewano na tace, dodawano warstwę karmelu i orzeszki, a następnie krojono i zanurzano pojedynczo w roztopionej czekoladzie4. W 1939 roku jego skład obejmował m.in. mleko słodowe, olej kokosowy i białka jaj. Wraz z upływem czasu wdrażano coraz bardziej zaawansowane metody produkcji, co pozwoliło sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na rynku.

Wzrost popularności batonów Snickers® szedł w parze z rozwojem reklamy. W latach 70-tych rozpoznawalność marki była na tyle duża, że w 1975 roku nazwą Snickers ochrzczono niewielką galaktykę odkrytą w pobliżu Drogi Mlecznej5.

Wspieranie sportu i rozrywki na całym świecie

Marka Snickers® od lat aktywnie angażuje się w świat sportu, wspierając najważniejsze wydarzenia na arenie międzynarodowej. Już w 1984 roku była oficjalnym sponsorem podczas Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles. Snickers® wspierał również wiodące imprezy piłkarskie oraz lekkoatletyczne. Patronował m.in. letnim Igrzyskom Olimpijskim w Seulu (1988), Barcelonie (1992) i Pekinie (2008) oraz odbywającym się również w stolicy Chin Zimowym Igrzyskom Olimpijskim 2022)6. Marka była także wieloletnim sponsorem samochodu z numerem 18 startującego w serii NASCAR – najpopularniejszych wyścigach w Stanach Zjednoczonych.

Smaki, które trafiają w gusta świata

Snickers® od lat zaskakuje różnorodnością smaków – od klasycznego, przez warianty z masłem orzechowym, kawą, pistacjami, białą i gorzką czekoladą, aż po popularną wersję lodową. Marka nie boi się eksperymentów, podobnie jak jej fani. W Szkocji dużym powodzeniem cieszy się Snickers® w wersji... smażonej. Badania pokazują, że ponad 20% tradycyjnych barów typu Fish & Chips oferuje go właśnie w takiej formie7.

Silną stroną marki są także oryginalne kampanie reklamowe. Jedną z najbardziej kultowych była ta z 2010 - „You’re not you when you’re hungry” („Nie jesteś sobą, kiedy jesteś głodny”) zapoczątkowana reklamą z udziałem Betty White wyemitowaną podczas Super Bowl. Brytyjską wersją tej kampanii była reklama z Rowanem Atkinsonem, który jako nieporadny mistrz kung-fu pojawił się w scenerii starożytnych Chin. Hasło szybko zdobyło globalną rozpoznawalność i na trwałe wpisało się w popkulturę, wzmacniając wizerunek batona jako przekąski idealnej na nagły głód8.

Made in Poland: 3,2 mln batonów dziennie

W Janaszówku koło Sochaczewa znajduje się jedna z kluczowych europejskich fabryk produkujących czekoladowe przysmaki z portfolio Mars. Zakład w tym roku świętował będzie już 30-lecie swojej działalności. Dziennie powstaje tam nawet 3,2 mln batonów Snickers®, które trafiają na ponad 50 rynków w Europie, ale też na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Czekoladowa polewa zawdzięcza swój niepowtarzalny smak unikatowej recepturze i odpowiednio dobranej zawartości kakao. Od 2023 roku wszystkie europejskie zakłady Mars Wrigley, w tym ten w Janaszówku, wykorzystują wyłącznie kakao pochodzące ze zrównoważonych źródeł9.

95 lat czekoladowej historii

Dziś Snickers® to nie tylko popularny baton – to element popkultury, obecny w filmach, serialach i codziennym życiu milionów ludzi. Po 95 latach od premiery wciąż symbolizuje energię, przyjemność i smak, który zna cały świat.

O firmie Mars, Incorporated

Mars to prywatna firma rodzinna z ponad stuletnią tradycją, która produkuje znane i lubiane przez naszych konsumentów produkty: wyroby czekoladowe (m.in. M&M’S®, SNICKERS®, TWIX® i BOUNTY®,), gumy do żucia i miętusy (ORBIT®, AIRWAVES®) oraz jedzenie dla zwierząt (PEDIGREE®, CHAPPI®, ROYAL CANIN®, SHEBA®, WHISKAS®, PERFECT FIT®). Obecnie w 80 krajach na całym świecie Mars, Inc. zatrudnia ponad 140 000 pełnych entuzjazmu Współpracowników, których łączy i którym przyświeca Pięć Zasad. Każda z nich – Jakość, Odpowiedzialność, Wzajemność, Wydajność i Wolność – inspiruje w codziennej pracy. Wszystkich Współpracowników łączy również przekonanie, że świat, jakiego pragniemy jutro, zaczyna się od tego, jak prowadzimy nasz biznes dzisiaj.

Więcej informacji o Mars publikujemy na stronie ww.mars.pl

1 https://www.snickers.pl/poznaj-nas-lepiej

2https://www.theguardian.com/business/2024/sep/20/mars-brings-marathon-name-back-uk-snickers-bar-nostalgia

3 https://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1947574/Mars-to-bring-back-Marathon bars

4„Looking for Mr. Goodgalaxy” (1975, Science News, 108, 309).

5https://www.insidethegames.biz/articles/1088430/beijing-2022-sign-snickers-deal

6http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/scotland/4103415.stm

7https://ichi.pro/pl/nie-jestes-soba-kiedy-jestes-glodny-najlepsza-kampania-reklamowa-w-historii

8https://www.mars.com/sustainability-plan/cocoa-for-generations

9https://www.mars.com/sustainability-plan/cocoa-for-generations