Ryczałt energetyczny 2025 – co to za świadczenie?

Ryczałt energetyczny to świadczenie finansowe skierowane do emerytów i rencistów. Jego celem jest pomoc w pokryciu wydatków związanych z energią elektryczną i gazem. Wysokość oraz zasady przyznawania ryczałtu energetycznego są regulowane przepisami.

Reklama

Ryczałt energetyczny nie jest przyznawany na podstawie dochodu. Oznacza to, że otrzymanie świadczenia nie zależy od wysokości emerytury lub renty. Dodatek ten został wprowadzony w celu pomocy osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej lub zdrowotnej.

Ryczałt energetyczny 2025 – komu przysługuje?

Ryczałt energetyczny to wsparcie finansowe przysługujące dla emerytów i rencistów. Nie wszyscy jednak mogą otrzymać to świadczenie. Przysługuje wyłącznie wybranym osobom. Wśród nich są:

kombatanci oraz inne osoby, które uczestniczyły w działaniach wojennych lub były ofiarami represji w czasie wojny i po jej zakończeniu;

oraz inne osoby, które uczestniczyły w działaniach wojennych lub były ofiarami represji w czasie wojny i po jej zakończeniu; żołnierze zastępczej służby wojskowej , którzy zostali przymusowo skierowani do pracy w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywających rudy uranu oraz batalionach budowlanych;

, którzy zostali przymusowo skierowani do pracy w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywających rudy uranu oraz batalionach budowlanych; wdowy lub wdowcy po kombatantach i innych osobach uprawnionych.

Reklama

Ryczałt energetyczny 2025 – ile wynosi?

Ryczałt energetyczny polega corocznej waloryzacji. Nowe stawki ogłasza Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych do 7 dnia roboczego lutego każdego roku.

Obowiązująca kwota świadczenia zmienia się od 1 marca danego roku. W 2025 roku wysokość ryczałtu energetycznego wyniesie 312,74 zł. Świadczenie nie trafia do dostawców energii, lecz bezpośrednio do beneficjentów, którzy sami decydują, na co przeznaczą otrzymane środki.

Ryczałt energetyczny 2025 – gdzie złożyć wniosek?

Aby otrzymać ryczałt energetyczny, należy wypełnić wniosek (dostępny tutaj) i złożyć go w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Do formularza należy dołączyć następujące dokumenty: