Waloryzacja emerytur 2025 – tabela. Najnowsze wyliczenia

Waloryzacja emerytur i rent w 2025 roku wyniesie 5,5 proc. Oznacza to, że minimalna emerytura wzrośnie z 1780,96 zł do 1878,91 zł brutto. Najniższe świadczenie należy się seniorom, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny oraz odpowiedni staż pracy (20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn).

Reklama

O ile wzrosną emerytury po waloryzacji? Poniżej przedstawiamy tabelę dla emerytur w wysokości od 1000 do 10000 zł brutto. Oto wyliczenia:

Emerytura przed waloryzacją brutto Emerytura przed waloryzacją netto Emerytura po waloryzacji brutto Emerytura po waloryzacji netto Wzrost - brutto Wzrost - netto 1000 zł 910,00 zł 1055,00 zł 960,05 zł 55,00 zł 50,05 zł 1500 zł 1365,00 zł 1582,50 zł 1440,08 zł 82,50 zł 75,08 zł 2000 zł 1820,00 zł 2110,00 zł 1920,10 zł 110,00 zł 100,10 zł 2500 zł 2275,00 zł 2637,50 zł 2383,62 zł 137,50 zł 108,62 zł 3000 zł 2670,00 zł 3165,00 zł 2800,35 zł 165,00 zł 130,35 zł 3500 zł 3065,00 zł 3692,50 zł 3217,08 zł 192,50 zł 152,08 zł 4000 zł 3460,00 zł 4220,00 zł 3633,80 zł 220,00 zł 173,80 zł 4500 zł 3855,00 zł 4747,50 zł 4050,53 zł 247,50 zł 195,53 zł 5000 zł 4250,00 zł 5275,00 zł 4467,25 zł 275,00 zł 217,25 zł 5500 zł 4645,00 zł 5802,50 zł 4883,97 zł 302,50 zł 238,97 zł 6000 zł 5040,00 zł 6330,00 zł 5300,70 zł 330,00 zł 260,70 zł 6500 zł 5435,00 zł 6857,50 zł 5717,43 zł 357,50 zł 282,43 zł 7000 zł 5830,00 zł 7385,00 zł 6134,15 zł 385,00 zł 304,15 zł 7500 zł 6225,00 zł 7912,50 zł 6550,88 zł 412,50 zł 325,88 zł 8000 zł 6620,00 zł 8440,00 zł 6967,60 zł 440,00 zł 347,60 zł 8500 zł 7015,00 zł 8967,50 zł 7384,32 zł 467,50 zł 369,32 zł 9000 zł 7410,00 zł 9495,00 zł 7801,05 zł 495,00 zł 391,05 zł 9500 zł 7805,00 zł 10022,50 zł 8217,77 zł 522,50 zł 412,77 zł 10000 zł 8200,00 zł 10550,00 zł 8634,50 zł 550,00 zł 434,50 zł

Oni stracą prawo do 14. emerytury. Jesteś na liście?

Waloryzacja emerytur 2025 wpłynie na to, kto otrzyma pełną wysokość 14. emerytury z ZUS, a kto nie. Pełna kwota świadczenia będzie przyznawana tym, który otrzymują świadczenie nieprzekraczające 2900 zł brutto. Dla osób, które otrzymują świadczenie główne pomiędzy 2900 zł a 4630,96 zł brutto, 14. emerytura będzie odpowiednio zmniejszona.

W tym przypadku stosowana jest zasada "złotówka za złotówkę", co oznacza, że za każde 1 zł przekroczenia limitu świadczenie zostaje pomniejszone o tę samą kwotę. Co to oznacza? Na przykład, gdy emeryt otrzymuje 3600 zł brutto świadczenia podstawowego, 14. emerytura będzie przysługiwać w kwocie 1080,96 zł brutto.

Osoby, których emerytura lub renta przekracza 4630,96 zł brutto, nie dostaną 14. emerytury, ponieważ minimalna kwota świadczenia wynosi 50 zł. 14. emerytury nie otrzymają także osoby ze świadczeniem, którego wypłata będzie zawieszona na dzień nadania prawa do tego świadczenia.

Kiedy wypłata 14. emerytury w 2025 roku?

Reklama

Wypłata 14. emerytury z ZUSodbywa się w drugiej połowie roku. Jeśli będzie wypłacana jak w poprzednich latach, to trafi na konta emerytów we wrześniu lub październiku 2025 roku.

Czy trzeba złożyć wniosek o 14. emeryturę?

14. emerytura będzie wypłacane z urzędu, to znaczy, że nie trzeba będzie składać żadnego wniosku w tej sprawie. Świadczenie podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu na ogólnych zasadach, niezależnie od tego, czy jest wypłacana w zbiegu ze świadczeniem opodatkowanym lub zwolnionym z podatku.