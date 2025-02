Średnia pensja w Polsce. GUS opublikował nowe dane

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał, że średnie miesięczne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2024 roku osiągnęło poziom 8477,21 zł. Oznacza to wzrost o 12,4 proc. w porównaniu do poprzedniego roku, kiedy to przeciętna pensja w czwartym kwartale 2023 roku wyniosła 7540,36 gr. W porównaniu kwartał do kwartału średnia pensja wzrosła o 3,9 proc.

"Realny wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 2024 r. w stosunku do 2023 r. wyniósł 9,5%" – czytamy dalej.

Przeciętne wynagrodzenie w Polsce. Nowe dane GUS

Podana wysokość wynagrodzenia służy do ustalenia górnej granicy pomocy finansowej udzielanej ze środków publicznych grupom producentów rolnych wpisanym do rejestru grup do dnia 30 kwietnia 2004 r. – wskazano w komunikacie.

GUS przypomina też, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw obejmuje wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatkowe składowe wynagrodzeń, m.in. premie, nagrody, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych oraz odprawy emerytalne. Dane opublikowane przez urząd dotyczą przedsiębiorstw zatrudniających przynajmniej 10 pracowników.