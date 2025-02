Czym jest ryczałt energetyczny?

Ryczałt energetyczny to świadczenie pieniężne wypłacane przez ZUS emerytom i rencistom, które ma na celu pomoc w pokryciu wydatków związanych z energią elektryczną, gazem i ogrzewaniem. Od 1 marca 2024 roku ryczałt energetyczny wynosi 299,82 zł.

Świadczenie to podlega corocznej waloryzacji, a nowe stawki są ogłaszane przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Ważnym aspektem jest fakt, że ryczałt ten nie jest uzależniony od kryterium dochodowego, co oznacza, że jego przyznanie nie zależy od wysokości emerytury czy renty.

Komu przysługuje ryczałt energetyczny?

Ryczałt energetyczny jest przyznawany określonym grupom emerytów i rencistów. Do grona osób uprawnionych do tego dodatku należą:

kombatanci oraz inne osoby, które uczestniczyły w działaniach wojennych lub były ofiarami represji w czasie wojny i po jej zakończeniu;

żołnierze zastępczej służby wojskowej, którzy zostali przymusowo skierowani do pracy w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywających rudy uranu oraz batalionach budowlanych.

Co więcej, świadczenie to może być przekazywane po śmierci osoby uprawnionej. Wdowa lub wdowiec mogą nadal otrzymywać ryczałt energetyczny po spełnieniu określonych warunków i złożeniu wymaganych dokumentów.

ZUS podnosi dopłatę do energii. 312,74 zł od 1 marca

Od 1 marca 2025 roku kwota ryczałtu energetycznego wyniesie 312,71 zł. Wysokość świadczenia nie podlega opodatkowaniu. Świadczenie to jest przekazywane bezpośrednio na konto bankowe osoby uprawnionej lub wypłacane w formie gotówki, w zależności od preferencji wskazanych we wniosku.

Co ważne, ryczałt energetyczny nie trafia do firm dostarczających energię elektryczną, cieplną czy gazową, lecz bezpośrednio do beneficjentów, którzy samodzielnie decydują o przeznaczeniu otrzymanych środków.

Jak złożyć wniosek o ryczałt energetyczny?

Aby uzyskać ryczałt energetyczny, trzeba złożyć wymagane dokumenty w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Najważniejszym z nich jest wniosek o przyznanie ryczałtu energetycznego (formularz ZUS-ERK). Do wniosku należy dołączyć:

zaświadczenie o posiadanych uprawnieniach wydane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;

decyzję wydaną przez szefa lub kierownika tego urzędu;

w przypadku wdów i wdowców – dokument potwierdzający ich uprawnienia jako małżonków kombatantów.

Dla żołnierzy przymusowo zatrudnianych konieczne jest przedstawienie zaświadczenia wydanego przez Wojskową Komendę Uzupełnień. Wdowy po żołnierzach muszą dostarczyć dokumenty wystawione przez odpowiedni organ wojskowy. Wniosek o ryczałt energetyczny można składać w każdej chwili, ponieważ nie obowiązują żadne terminy.