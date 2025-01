W 2025 roku obdarowanym i spadkobiercom łatwiej jest uniknąć podatku od spadków i darowizn. Zostały bowiem znacząco podniesione kwoty wolne od podatku.

Darowizna – ile wynosi kwota wolna od podatku?

W przypadku podatku od spadku i darowizn wyróżnia się 3 grupy podatkowe:

I grupa podatkowa

Należą do niej: małżonek, zstępni (tacy jak syn, córka, wnuki, prawnuki), wstępni (np. matka, ojciec, dziadkowie), pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie. Kwota wolna od podatku wynosi w I grupie podatkowej 36 120 zł.

II grupa podatkowa

Należą do niej: zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych. Kwota wolna w II grupie to 27 090 zł.

III grupa podatkowa

Obejmuje innych nabywców, a kwota wolna od podatku wynosi w tym przypadku 5 733 zł.

Grupa 0 a darowizna

Warto pamiętać, że w ramach I grupy wyszczególnia się tzw. grupę 0. Należą do niej małżonek, zstępni (np. syn, córka, wnuki, prawnuki), wstępni (np. matka, ojciec, dziadkowie), rodzeństwo, ojczym, macocha. Darowizna w najbliższej rodzinie dla osób z zerowej grupy podatkowej uprawnia do zupełnego zwolnienia z podatku.

Oznacza to, że osoby zaliczone do tzw. zerowej grupy podatkowej mogą w ogóle uniknąć podatku niezależnie od kwoty darowizny. Nabycie darowizny należy jednak zgłosić w ciągu 6 miesięcy do urzędu skarbowego.

W przypadku otrzymania np. od babci 70 tys. zł darowizny (czyli kwoty przekraczającej limit 36 120 zł przewidziany dla I grupy podatkowej) osoba obdarowana nie zapłaci podatku jeśli w ciągu 6 miesięcy zgłosi nabycie darowizny do urzędu skarbowego na formularzu SD-Z2.

Niezgłoszenie darowizny – jakie ma skutki?

Niezgłoszenie nabycia majątku otrzymanego darowiźnie w terminie 6 miesięcy od momentu uzyskania darowizny przez osobę objętą zwolnieniem ma swoje konsekwencje. W takim przypadku darowizna podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Należy wówczas złożyć deklarację i zapłacić podatek.

Istnieje jednak przypadek gdy obowiązek zgłoszenia nabycia majątku przez osoby zwolnione oraz złożenia deklaracji przez pozostałych podatników nie jest wymagany. Dzieje się tak w przypadku, gdy umowę darowizny sporządzał notariusz.